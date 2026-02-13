ETV Bharat / state

बस्तर में फाइलेरिया के खिलाफ बड़ा अभियान, कलेक्टर खुद दवा खाकर कर रहे लोगों को जागरूक

फाइलेरिया जिसे हाथीपांव बीमारी भी कहा जाता है इसे खत्म करने अभियान चलाया जा रहा है. कलेक्टर और अधिकारी भी दवा का सेवन कर रहे.

Bastar Filariasis Campaign
कलेक्टर खुद दवा खाकर कर रहे लोगों को जागरूक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 13, 2026 at 6:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: बस्तर जिले को हाथीपांव (फाइलेरिया) जैसी गंभीर बीमारी से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने एक व्यापक अभियान की शुरुआत की है. यह अभियान 10 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगा. इस दौरान जिले के तोकापाल, बस्तर और बकावंड ब्लॉक में सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आयोजित किया जा रहा है.

हाथीपांव बीमारी के खिलाफ बड़ा अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर खुद कर रहे हैं जागरूकता

बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा खुद अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर दवा का सेवन कर रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि फाइलेरिया एक मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी है, जिसे स्थानीय भाषा में हाथीपांव कहा जाता है.

13 विभाग मिलकर चला रहे हैं अभियान

इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ ग्राम पंचायत, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और नगरीय प्रशासन सहित कुल 13 विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं. शुरुआती तीन दिनों में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष बूथ लगाकर बच्चों और नागरिकों को दवा खिलाई जा रही है.

Bastar Filariasis Campaign
फाइलेरिया जिसे हाथीपांव बीमारी भी कहा जाता है इसे खत्म करने अभियान चलाया जा रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घर-घर पहुंच रही स्वास्थ्य टीम

शुरुआती चरण के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर लोगों को दवा खिला रही हैं. स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिनें अपनी निगरानी में दवा सेवन सुनिश्चित कर रही हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति छूट न जाए. इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हर नागरिक को दवा लेना जरूरी बताया गया है.

Bastar Filariasis Campaign
कलेक्टर और अधिकारी स्कूल-कॉलेज पहुंचकर फाइलेरिया को लेकर जागरूक कर रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किन लोगों को नहीं लेनी है दवा

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को यह दवा नहीं लेनी है. बाकी सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और समय पर दवा का सेवन करें. जिला प्रशासन ने तीनों ब्लॉकों के नागरिकों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है, ताकि बस्तर को हाथीपांव मुक्त बनाया जा सके.

बस्तर पंडुम में सम्मान नहीं मिलने से प्रतिभागी नाराज, छलका दर्द, प्रशासन पर उठाए सवाल
अबूझमाड़ के नन्हें वीरों ने राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया मलखंब, दर्शकों का मन मोहा
फाइलेरिया उन्मूलन अभियान: बलौदाबाजार कलेक्टर सहित अधिकारियों ने खुद खाई दवा, लोगों को किया जागरूकता

TAGGED:

MASS DRUG ADMINISTRATION
ELEPHANTIASIS AWARENESS
फाइलेरिया
हाथीपांव बीमारी
BASTAR FILARIASIS CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.