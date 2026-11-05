बस्तर फाइटर्स भर्ती: दंतेवाड़ा में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, अभ्यर्थियों ने कहा- बाकी जिलों से यहां कम पद
प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा हमारे जिले के साथ भेदभाव क्यों? पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने दी समझाइश
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 3:14 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 3:19 PM IST
दंतेवाड़ा. बस्तर फाइटर्स भर्ती में दंतेवाड़ा जिले को बस्तर संभाग के अन्य जिलों की तुलना में कम पद आवंटित किए जाने का आरोप है. भर्ती में कम पद मिलने से जिले के युवाओं और प्रतियोगी अभ्यर्थियों में निराशा है. लंबे समय से पुलिस एवं सुरक्षा बलों में भर्ती होने का सपना लेकर कठिन तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य को लेकर अब स्थानीय स्तर पर आवाज उठने लगी है.
SP से मिलकर रखी मांग
मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह से मुलाकात की. बस्तर फाइटर्स भर्ती में दंतेवाड़ा जिले के लिए पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है. मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक से भी इस विषय में हस्तक्षेप कर शासन स्तर पर आवश्यक पहल कराने की अपील की गई है.
दंतेवाड़ा में 128 पद निकाले गए
दरअसल, बस्तर फाइटर्स भर्ती को लेकर दंतेवाड़ा जिले में 128 पद निकाले गए हैं. वहीं सुकमा में 375, बीजापुर में 417, नारायणपुर 389 और कांकेर में 125 पदों पर भर्ती निकाली गई है.
कम पदों से सीमित हो सकते हैं अवसर
प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि दंतेवाड़ा जैसे संवेदनशील और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले जिले में स्थानीय युवाओं की सुरक्षा बलों में भागीदारी महत्वपूर्ण है. यहां के युवा कठिन परिस्थितियों में रहकर अपनी तैयारी करते हैं. ऐसे में यदि जिले को संभाग के दूसरे जिलों की तुलना में कम पद मिलते हैं, तो योग्य और मेहनती अभ्यर्थियों के सामने प्रतिस्पर्धा और अधिक कठिन हो सकती है.
चार प्रमुख मांगों के साथ शासन से हस्तक्षेप की अपील
- बस्तर फाइटर्स भर्ती में दंतेवाड़ा जिले को आवंटित पदों की संख्या की फिर समीक्षा कराई जाए.
- संभाग के अन्य जिलों के अनुरूप दंतेवाड़ा को भी उचित एवं न्यायसंगत पद दिए जाएं.
- जिले के स्थानीय एवं योग्य युवाओं के हित में अतिरिक्त पदों की स्वीकृति की जाए.
- प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि शासन स्तर पर इस विषय को गंभीरता से लेने की पहल की जाए
SP ने दिया आश्वासन
पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह ने अभ्यर्थियों से मुलाकात कर आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया जिले की जनसंख्या के आधार पर निकाली जाती है पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं. लेकिन मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा.