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बस्तर फाइटर्स भर्ती: दंतेवाड़ा में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, अभ्यर्थियों ने कहा- बाकी जिलों से यहां कम पद

बस्तर फाइटर्स भर्ती: दंतेवाड़ा में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा. बस्तर फाइटर्स भर्ती में दंतेवाड़ा जिले को बस्तर संभाग के अन्य जिलों की तुलना में कम पद आवंटित किए जाने का आरोप है. भर्ती में कम पद मिलने से जिले के युवाओं और प्रतियोगी अभ्यर्थियों में निराशा है. लंबे समय से पुलिस एवं सुरक्षा बलों में भर्ती होने का सपना लेकर कठिन तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य को लेकर अब स्थानीय स्तर पर आवाज उठने लगी है.

बस्तर फाइटर्स भर्ती: दंतेवाड़ा में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH) SP से मिलकर रखी मांग मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह से मुलाकात की. बस्तर फाइटर्स भर्ती में दंतेवाड़ा जिले के लिए पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है. मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक से भी इस विषय में हस्तक्षेप कर शासन स्तर पर आवश्यक पहल कराने की अपील की गई है.