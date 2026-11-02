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कांकेर में बस्तर फाइटर के मात्र 125 पद, अभ्यर्थियों में नाराजगी

बस्तर फाइटर भर्ती विवाद ( ETV BHARAT )

कांकेर: बस्तर संभाग में बस्तर फाइटर भर्ती 2026 के लिए सातों जिलों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है. कांकेर जिले में बस्तर फाइटर के मात्र 125 पद दिए गए हैं. ऐसे में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में नाराजगी है.

अभ्यर्थियों ने दिया ज्ञापन दरअसल विज्ञापन में कांकेर जिले में कुल 125 पदों में अनारक्षित वर्ग के 33, अन्य पिछड़ा वर्ग के 17, अनुसूचित जाति के 5 और अनुसूचित जनजाति के 70 पद शामिल हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी 75 प्रतिशत से अधिक है और बेरोजगार युवाओं की संख्या हजारों में है. इसके बावजूद पदों की संख्या काफी कम रखी गई है.