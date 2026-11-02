कांकेर में बस्तर फाइटर के मात्र 125 पद, अभ्यर्थियों में नाराजगी
अभ्यर्थियों ने बस्तर फाइटर के पद बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिया है. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 5:52 PM IST
कांकेर: बस्तर संभाग में बस्तर फाइटर भर्ती 2026 के लिए सातों जिलों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है. कांकेर जिले में बस्तर फाइटर के मात्र 125 पद दिए गए हैं. ऐसे में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में नाराजगी है.
अभ्यर्थियों ने दिया ज्ञापन
दरअसल विज्ञापन में कांकेर जिले में कुल 125 पदों में अनारक्षित वर्ग के 33, अन्य पिछड़ा वर्ग के 17, अनुसूचित जाति के 5 और अनुसूचित जनजाति के 70 पद शामिल हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी 75 प्रतिशत से अधिक है और बेरोजगार युवाओं की संख्या हजारों में है. इसके बावजूद पदों की संख्या काफी कम रखी गई है.
पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार को जिलेभर से पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और रिक्त पदों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजने की मांग की. अभ्यर्थियों का कहना है कि कांकेर जिले का क्षेत्रफल करीब 6432 वर्ग किलोमीटर है. यहां सात विकासखंड हैं. अंतागढ़, पखांजूर और दुर्गूकोंदल जैसे क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहे हैं. ऐसे में जिले में बस्तर फाइटर के केवल 125 पद निर्धारित किया जाना युवाओं के लिए निराशाजनक है.
अभ्यर्थियों की मांग
अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि कांकेर जिले में बस्तर फाइटर के स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाई जाए और स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार का अवसर मिले. इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि यदि जिलेवार पदों में वृद्धि संभव नहीं है, तो सभी जिलों में समान रूप से पद निर्धारित किए जाएं. साथ ही ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे बस्तर संभाग का अभ्यर्थी संभाग के किसी भी जिले से भर्ती के लिए आवेदन कर सकें.
मैं लखनपुर की निवासी हूं. सभी युवा साथी यहां पहुंचे हैं. कांकेर में 125 पोस्ट निकाली गई है. कुछ जिले में 400 से ज्यादा पोस्ट हैं. हम चाहते हैं कि कांकेर जिले में पोस्ट बढ़ाई जाए या हमें यह अधिकार दिया जाए कि हम बस्तर संभाग के सातों जिलों में आवेदन कर सकें. या फिर हम चाहते हैं कि सभी जिलों में समान पोस्ट कर दी जाए. शासन से हमारी यही मांग है कि पोस्ट बढ़ाई जाए- पूजा, अभ्यर्थी
युवाओं ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग द्वारा जिले में मिशन रक्षक अभियान के तहत अंदरूनी क्षेत्रों के युवाओं को भर्ती की तैयारी कराई जा रही है. हजारों युवा पूरे समर्पण और मेहनत के साथ शारीरिक और अन्य परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं. ऐसे में पदों की कम संख्या से उनकी उम्मीदों को झटका लग रहा है.
हम मिशन रक्षक में तैयारी करते हैं. हमारे यहां तीन सौ कैंडिडेट हैं. यानी दूसरे मिशन रक्षक मिलाकर बहुत सारे कैंडिडेट हैं. ऐसे में सिर्फ 125 पोस्ट के लिए कैसे तैयारी करें. हमने ज्ञापन दिया है. हमें कहा गया है कि आवेदन आगे पहुंचाया जाएगा लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए-पूजा भास्कर, अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों ने ज्ञापन में भर्ती के दौरान पूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत, नगर सैनिकों के लिए 25 प्रतिशत और सहायक आरक्षकों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का भी जिक्र करते हुए आशंका जताई कि इससे सामान्य बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध अवसर और सीमित हो सकते हैं.