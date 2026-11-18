बस्तर फाइटर भर्ती: कांकेर जिले में कम पद निकालने पर युवाओं में नाराजगी, कलेक्ट्रेट मार्ग पर धरना दिया
प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा- सिर्फ 125 पद निकाले गए उसमें भी 90 फीसदी तक आरक्षण और प्राथमिकता दी गई
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 7:01 PM IST
कांकेर: बस्तर फाइटर भर्ती को लेकर जिले में रिक्त पदों की संख्या कम होने से युवाओं में नाराजगी है. युवा लगातार रिक्त पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इसी कड़ी में युवाओं ने कलेक्ट्रेट मार्ग पर धरना-प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. आरक्षण व्यवस्था में बदलाव कर 75 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने की मांग की है. मांगें पूरी नहीं होने पर युवाओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है. इस प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिला, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता युवाओं के साथ मौजूद रहे.
सिर्फ 125 पद निकाले गए उसमें भी आरक्षण
दरअसल बस्तर फाइटर के लिए कांकेर में 125 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है. इसमें महिला आरक्षण, नगर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और सहायक आरक्षकों को प्राथमिकता दी गई है. युवाओं का आरोप है कि इन प्रावधानों के चलते करीब 90 प्रतिशत पद प्रभावित हो जाएंगे और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए महज 10 प्रतिशत अवसर ही बचेंगे. इससे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बेहद कम हो जाएंगी.
बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिलों में बस्तर फाइटर भर्ती में 75 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है, जबकि कांकेर में इसके विपरीत स्थिति है. जिले में बस्तर फाइटर के कुल 314 पद रिक्त हैं, लेकिन भर्ती केवल 125 पदों पर निकाली गई है.- सरजू पटेल, प्रदर्शनकारी युवा
तेज होगा आंदोलन?
युवाओं की मांग है कि सभी रिक्त पदों पर भर्ती निकाली जाए और आरक्षण को 75 प्रतिशत तक सीमित किया जाए, ताकि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार का अवसर मिल सके. फिलहाल, युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने के संकेत दिए हैं.
कांग्रेस का भी मिला साथ
वहीं कांग्रेस नेत्री मृदुला भास्कर ने प्रदेश सरकार पर युवाओं को रोजगार के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन लगातार उन्हें रोजगार के अवसरों से वंचित किया जा रहा है. जब जिले में 314 पद रिक्त हैं, तो केवल 125 पदों पर भर्ती निकालना बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक है.