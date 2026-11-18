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बस्तर फाइटर भर्ती: कांकेर जिले में कम पद निकालने पर युवाओं में नाराजगी, कलेक्ट्रेट मार्ग पर धरना दिया

बस्तर फाइटर भर्ती: कांकेर जिले में कम पद निकालने पर युवाओं में नाराजगी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर: बस्तर फाइटर भर्ती को लेकर जिले में रिक्त पदों की संख्या कम होने से युवाओं में नाराजगी है. युवा लगातार रिक्त पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इसी कड़ी में युवाओं ने कलेक्ट्रेट मार्ग पर धरना-प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. आरक्षण व्यवस्था में बदलाव कर 75 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने की मांग की है. मांगें पूरी नहीं होने पर युवाओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है. इस प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिला, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता युवाओं के साथ मौजूद रहे.

बस्तर फाइटर भर्ती: आरक्षण व्यवस्था में बदलाव कर और पदों की संख्या बढ़ाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH) सिर्फ 125 पद निकाले गए उसमें भी आरक्षण दरअसल बस्तर फाइटर के लिए कांकेर में 125 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है. इसमें महिला आरक्षण, नगर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और सहायक आरक्षकों को प्राथमिकता दी गई है. युवाओं का आरोप है कि इन प्रावधानों के चलते करीब 90 प्रतिशत पद प्रभावित हो जाएंगे और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए महज 10 प्रतिशत अवसर ही बचेंगे. इससे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बेहद कम हो जाएंगी.