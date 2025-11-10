ETV Bharat / state

मक्का खरीदी नहीं होने से बस्तर के किसान परेशान, पीएम और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

इंद्रावती नदी बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने 7 सूत्रीय मांगों का समर्थन पत्र जिला प्रशासन को सौंपा.

Published : November 10, 2025 at 8:48 PM IST

3 Min Read
जगदलपुर: मक्के की खेती करने वाले किसान बस्तर में परेशान हैं. सोमवार को बड़ी संख्या में मक्का किसान जगदलपुर में जमा हुए और शासन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया. रैली की शक्ल में मक्का किसान कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे. प्रदर्शन में शामिल किसानों ने अपर कलेक्टर को अपनी 7 सूत्रीय मांगों की लिस्ट पीएम और सीएम के नाम सौंपी. किसानों का ये प्रदर्शन इंद्रावती बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले किया गया.

मक्का किसानों का प्रदर्शन: मक्का की खेती करने वाले किसान किसान सुभाष कश्यप ने बताया कि बस्तर में किसान आज दर दर भटक रहे हैं. किसानों ने बड़ी मेहनत से अनाज उपजाया लेकिन आज उसकी सही कीमत भी सरकार नहीं दिला पा रही. किसानों का आरोप है कि मक्का किसानों से बिचौलिए औने पौने दामों पर उनकी फसल खरीद रहे हैं. किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए MSP 2400 के मूल्य पर मक्के की खरीदी होनी चाहिए.

इंद्रावती नदी बचाव संघर्ष समिति

एमएसपी पर खरीदी किए जाने की मांग: किसान राजू मौर्य ने कहा कि पिछली बार भी वो अपनी फसल को लेकर धान खरीदी केंद्र पर गए थे. खरीदी केंद्र पर उनकी फसल को नहीं लिया गया. जिसके बाद वो निराश होकर अपनी फसल लेकर घर लौट आए. राजू मौर्य का कहना है कि बाद में उन्होने अपनी फसल को काफी कम कीमत पर बिचौलिए के हाथों बेच दिया. राजू मौर्य का दावा है कि पिछले कई बार से बिचौलिए उनकी फसल खरीद रहे हैं. बिचौलियों के पास 1500 से लेकर 1800 के बीच ही मजबूरी में फसल बेचनी पड़ रही है.

पीएम और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

फसल की लागत निकालना भी हुआ मुश्किल: किसान पूरन कश्यप ने बताया कि जैसे अपने बच्चे को बड़ा किया जाता है. वैसे ही मक्के की फसल को भी हमने पाला पोसा है. फसल लगाने से लेकर उसे निकालने तक में जितनी लागत आती है उतनी लागत भी निकलना मुश्किल हो गया है. खाद बीज सब महंगे हो गए हैं. ऐसे में फसल की कीमत सही नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे.

पीएम और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

क्या है किसानों की मांग

  • मक्का फसल की खरीदी 2400 प्रति क्विंटल से कम दर पर न की जाए, इसके लिए प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित की जाए.
  • पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु में पेंशन एवं बीमा की राशि कम से कम 2,00,000 प्रदान की जाए.
  • फसल खरीदी की निगरानी हेतु जिला स्तरीय समिति गठित की जाए, जिसमें किसान प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए.
  • खाद और दवाई से जी.एस.टी दर को हटाया जाए.
  • मंडी बोर्ड एवं कषि विभाग को तत्काल क्षेत्रिय निरीक्षण हेतु निर्देशित किया जाए.
  • जल संसाधन विभाग द्वारा इंद्रावती नदी पर स्थित समस्त डैमों को खोलने से पूर्व प्रभावित किसानों को सूचित किया जाए.
  • सभी जर्जर डैम, सहायक नालों एवं तटबंधों की तत्काल मरम्मत कराई जाए.

JAGDALPUR KISAAN
BASTAR FARMERS
MANDI BOARD
MSP
MAIZE FARMERS WORRIED

