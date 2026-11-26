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"बाढ़ से प्रभावित प्रति किसानों को 65100 रुपये का मुआवजा दें सरकार, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए रहे तैयार "

बस्तर बाढ़ प्रभावित किसान ( ETV Bharat Chhattisgarh )

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में आई बाढ़ और बाढ़ से हुए हजारों हेक्टेयर फसल बर्बादी को लेकर अब बस्तर के किसान सरकार से आरपार की लड़ाई लड़ने को तैयार है. आगामी 11 दिसंबर को नेशलन हाइवे जाम करने की चेतावनी दी है. यह निर्णय किसानों ने बुधवार को बस्तर के मुरिया सदन में बैठक करके लिया है.

"बाढ़ प्रभावित किसानों पर सरकार नहीं दे रही ध्यान" इंद्रावती नदी बचाव संघर्ष समिति के संभागीय अध्यक्ष लखेश्वर कश्यप का कहना है कि किसानों की फसल बाढ़ से पूरी तरह बर्बाद हो गई है. बर्बादी को लेकर कई बार ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किया गया. सरकार से मांग की गई कि प्रभावितों को 65 हजार 100 रुपये मुआवजा राशि प्रति एकड़ सरकार प्रदान करें. साथ ही फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित खेतों का सर्वे करके राशि जारी की जाए. लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है.