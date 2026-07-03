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DAP खाद है या मिट्टी? बस्तर में किसानों ने की नकली खाद को लेकर कलेक्टर से शिकायत, धान रोपाई के बीच बढ़ी चिंता

मिट्टी की तरह बिखर रही खाद, किसान परेशान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर में किसानों ने की नकली खाद को लेकर कलेक्टर से शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जगदलपुर: बस्तर जिले में नकली DAP के मुद्दे से किसानों की चिंता बढ़ गई है. धान रोपाई के अहम सीजन के बीच जगदलपुर के नजदीक कुम्हरावंड स्थित एक निजी कृषि केंद्र से खरीदे गए डीएपी खाद को लेकर नया विवाद सामने आया है. किसानों ने इसे मिट्टी जैसा बताते हुए कलेक्टर से शिकायत की है.

किसानों का आरोप है कि जिस खाद को खेत में डालने के लिए खरीदा गया वह हाथ से मसलते ही मिट्टी की तरह बिखरने लगी. इस घटना के बाद कई किसानों ने खाद का उपयोग रोक दिया है. जबकि कुछ किसान यही खाद पहले ही अपने खेतों में डाल चुके हैं.

DAP खाद है या मिट्टी? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिल भी नहीं दिया गया

किसान पुरन कश्यप का कहना है कि बीते दिनों धरमपुरा स्थित कृषि केंद्र से खाद 2000 रुपये में खरीदी की गई थी. खेत में खाद डालने के दौरान यह देखा गया कि वह मिट्टी से मिल रहा है. जिसके कारण खेतों में खाद डालने का कार्य रोका गया. किसानों ने निजी कृषि केंद्रों पर बिना बिल खाद बेचने का भी आरोप लगाया.

निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर हम खाद खरीद रहे हैं, दुकान वाले ने बिल भी नहीं दिया. उसमें भी नकली खाद मिलेगा तो किसान कहां जाएंगे. दोषी दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए- पुरन कश्यप, प्रभावित किसान

संयुक्त कलेक्टर ने टीम गठित कर दुकान के निरीक्षण की कही बात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच के निर्देश

संयुक्त कलेक्टर ए. आर. राणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं. कृषि विभाग और एसडीएम की संयुक्त टीम गठित कर संबंधित दुकान का निरीक्षण, खाद के नमूने लेने, बिलों की जांच और ओवररेटिंग की शिकायतों की पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं.

टीम गांव और दुकान का निरीक्षण करेगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि अनियमितता या नकली खाद की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.- ए. आर. राणा, संयुक्त कलेक्टर

गौरतलब है कि धान रोपाई के सबसे अहम दौर में सामने आए इस मामले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. यदि खाद नकली पाई जाती है, तो यह सिर्फ किसानों के आर्थिक नुकसान का नहीं, बल्कि पूरे खरीफ सीजन की फसल पर असर डालने वाला मामला साबित हो सकता है.