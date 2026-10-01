सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता, नियमितिकरण, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का बस्तर में प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर संभाग स्तरीय आंदोलन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2026 at 10:17 AM IST
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने बुधवार को संभाग स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूरे संभागभर के कर्मचारी इक्कठे हुए. शहर के मंडी परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने के बाद कर्मचारियों ने विशाल रैली निकाली और बस्तर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा.
मांगों को लेकर सड़क पर कर्मचारी संघ
कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री गजेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि मोदी की गारंटी के तहत तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारियों को सेंट्रल कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता दिये जाने का वादा किया गया था. साथ ही जनवरी महीने से महंगाई भत्ते की एरियर्स राशि जीपीएफ में डाले जाने की भी बात कही गयी थी. साथ ही वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों को मोदी की गारंटी के तहत नियमित करने की भी घोषणा की गई थी. दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति मिलने का भी वादा किया गया. लेकिन लंबे समय से ऐसे कर्मचारियों के परिवार अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए भटक रहे हैं और उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है.
कर्मचारी संघ ने कहा कि लगातार ज्ञापन देने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. इन सभी मांगों को लेकर कर्मचारी संघ ने तृतीय चरण का एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया.
कर्मचारी संघ की चेतावनी
कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी कि इसके बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो कर्मचारी काम बंद कर उग्र आंदोलन करेंगे. गजेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि वे नहीं चाहते हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएं. लेकिन कर्मचारियों के साथ सरकार का व्यवहार सहीं नहीं है. इस लिहाज से आगामी दिनों में कर्मचारी संघ अनिश्चिकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे. जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.