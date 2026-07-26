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बस्तर में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल, 485 बच्चों को मिली गलत मार्कशीट, कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को गलत अंकसूची बांटी गई, सुधार कार्य में भी नहीं दिखी गंभीरता, BEO और ABEO को कारण बताओ नोटिस

BASTAR EDUCATION DEPARTMENT
बस्तर में शिक्षा विभाग का कार्यप्रणाली पर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 26, 2026 at 2:55 PM IST

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जगदलपुर: बस्तर जिले में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. बस्तर जिले के विकासखंडों में 5 वीं और 8 वीं कक्षा के 485 विद्यार्थियों को गलत अंकसूची वितरित कर दी गई है. इस गंभीर लापरवाही ने विभाग के शिक्षा गुणवत्ता संबंधी दावों की पोल खोल दी है.

अपडेट नहीं होने से बढ़ी परेशानी

सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि गलती सामने आने के बाद भी कई स्थानों पर समय रहते विद्यार्थियों को संशोधित मार्कशीट उपलब्ध नहीं कराई गई. इससे छात्रों और उनके परिजनों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

जगदलपुर में शिक्षा विभाग पर लापरवाही के आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

अंकसूची किसी भी छात्र का महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है. ऐसे में त्रुटि आगे प्रवेश प्रक्रिया और अन्य कार्यों में परेशानी का कारण बन सकती है. संबंधित अधिकारियों को त्रुटियों में सुधार के निर्देश दिए गए थे. लेकिन सुधार कार्य में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई. कलेक्टर ने संबंधित BEO और ABEO को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

Marksheet Issue In Bastar
कलेक्टर ने BEO और ABEO को कारण बताओ नोटिस जारी किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे हुई चूक इसकी भी होगी जांच

बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा ने कहा कि जिन क्षेत्रों में गलत मार्कशीट का वितरण हुआ है. वहां के अधिकारियों को नोटिस जारी कर तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं. केवल मार्कशीट बदलना ही पर्याप्त नहीं होगा. बल्कि यह भी जांच की जाएगी कि आखिर इतनी बड़ी चूक किन कारणों से हुई. कारणों का पता लगाकर ऐसी गड़बड़ी दुबारा न हो इसके लिए प्लानिंग के साथ आगे कार्य किया जाएगा. साथ ही जल्द सुधार कर जितने भी बच्चों के मार्कशीट में गड़बड़ी हुई है उन्हें वितरण किया जाएगा.

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