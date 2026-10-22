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बस्तर दशहरा की रस्म के दौरान हादसा, विशालकाय रथ की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत, एक और गंभीर

विशालकाय रथ की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत, एक और गंभीर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर: बस्तर दशहरा की एक रस्म के दौरान बुधवार को एक हादसा हो गया. विशालकाय विजय रथ की चपेट में आने के एक ग्रामीण की मौत हो गई. वहीं हादसे में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया.

कैसे हुआ हादसा? मिली जानकारी के अनुसार इस साल स्थानीय कारीगरों ने 8 चक्कों के विजय रथ का निर्माण किया. जिसके बाद उसे सजाया और भीतर रैनी रस्म के लिए दंतेश्वरी देवी के छत्र रथारूढ़ करने के लिए रथ खींचा गया. इसके बाद विजय रथ में विराजित कर परिक्रमा की जानी थी. इसी दौरान मावली मंदिर के सामने रथ खींच रहे 2 ग्रामीण अचानक फिसलकर रथ के नीचे गिर गए.