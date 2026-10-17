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बस्तर दशहरा की अनसुनी दास्तां : 600 साल पुरानी परंपरा, राजकुमारी चमेली बाबी के साहस की कहानी

बस्तर दशहरा की अनसुनी दास्तां ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर : 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा केवल आस्था, परंपरा और आदिवासी संस्कृति का महापर्व नहीं है. बल्कि इसकी जड़ों में इतिहास की ऐसी गाथाएं भी छिपी हैं, जो आज भी लोगों को साहस, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की याद दिलाती हैं. बस्तर दशहरे में सदियों पुरानी रस्में निभाई जाती हैं. यही वजह है कि बस्तर दशहरा को करीब से देखने और इसकी अनूठी परंपराओं को समझने के लिए देश-विदेश से पर्यटक यहां पहुंचते हैं. इन्हीं परंपराओं में एक ऐसी ऐतिहासिक गाथा भी जुड़ी है, जो एक राजकुमारी के साहस उसके निर्णय और बलिदान की कहानी बयां करती है. यह कहानी है राजकुमारी चमेली बाबी की.

राजकुमारी की बलिदान की कहानी