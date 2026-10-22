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बस्तर दशहरा की अनोखी रस्में: 200 साल पुरानी 8 फीट लंबी बंदूक की पूजा, राजघराने में घोड़ों का भी हुआ पूजन

बस्तर दशहरा की अनोखी रस्में ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर: 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा कई रस्मों के लिए प्रसिद्ध है. सांस्कृतिक महत्व के साथ ही कुछ परंपराएं काफी अनोखी भी हैं. इसी कड़ी में घोड़ों और शस्त्र पूजा की रस्म निभाई गई. शस्त्र पूजा के दौरान ऐसी बंदूक की पूजा की गई जो 200 साल पुरानी बताई जाती है.

बस्तर दशहरा की अनोखी रस्में, पुरानी बंदूक और घोड़ों की पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 8 फीट लंबी है कालबान बंदूक विजयदशमी के अवसर पर बस्तर राजपरिवार के सदस्य अपने अश्व और शस्त्र की पूजा अर्चना करते हैं. इसी दिन जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में ऐतिहासिक शस्त्र को बाहर निकाला जाता है और उसकी पूजा की जाती है. इस बंदूक का नाम कालबान है. जो करीब 8 फीट लंबी और 20 किलो से ज्यादा वजनी है.