बस्तर दशहरा की अनोखी रस्में: 200 साल पुरानी 8 फीट लंबी बंदूक की पूजा, राजघराने में घोड़ों का भी हुआ पूजन
बस्तर दशहरा: राजपरिवार ने अश्वों की पूजा कर निभाई सदियों पुरानी परंपरा, सवारी करते हुए लोगों से भी मिले, संवाददाता सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 12:14 PM IST
जगदलपुर: 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा कई रस्मों के लिए प्रसिद्ध है. सांस्कृतिक महत्व के साथ ही कुछ परंपराएं काफी अनोखी भी हैं. इसी कड़ी में घोड़ों और शस्त्र पूजा की रस्म निभाई गई. शस्त्र पूजा के दौरान ऐसी बंदूक की पूजा की गई जो 200 साल पुरानी बताई जाती है.
8 फीट लंबी है कालबान बंदूक
विजयदशमी के अवसर पर बस्तर राजपरिवार के सदस्य अपने अश्व और शस्त्र की पूजा अर्चना करते हैं. इसी दिन जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में ऐतिहासिक शस्त्र को बाहर निकाला जाता है और उसकी पूजा की जाती है. इस बंदूक का नाम कालबान है. जो करीब 8 फीट लंबी और 20 किलो से ज्यादा वजनी है.
दंतेश्वरी मंदिर में विशेषकर कालबान बंदूक की पूजा होती है. जो काफी प्राचीन है. यह राजा महाराजाओं के जमाने से मंदिर में रखा हुई है. यह भरमार बंदूक है, जिसमें बारूद और छर्रे डालकर चलाया जाता है. एक आदमी इसे उठाकर नहीं रख सकता. क्योंकि यह काफी भारी है.- उदय पाणिग्राही, पुजारी, दंतेश्वरी मंदिर
क्या है कालबान बंदूक की कहानी?
पूजारी बताते हैं कि मेघावती पासकंड की राजकुमारी थी और राजकुमारी मेघावती ने लगभग 200 साल पूर्व कालबान बंदूक बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी को भेंट की थी. तब से यह बंदूक दंतेश्वरी मंदिर में रखी हुई है. कालबान के साथ ही देवी निशान (लाट) दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित किए जाते हैं. राजमहल परिसर में मंदिर निर्माण के मौके पर सन 1894 में राज परिवार ने मंदिर को सौंपा था. तब से बस्तर दशहरा के दौरान इस लाट को मंदिर में स्थापित करने की परंपरा चले आ रही है.
शाम को हुई घोड़ों की पूजा
कालबान बंदूक और लाट को बस्तर दशहरा की महत्वपूर्ण रस्म भीतर रैनी और बाहर रैनी के लिए मंदिर से पूजा के लिए बाहर निकाला जाता है. सुबह जहां शस्त्र की पूजा करते हैं. वहीं शाम में अश्व की पूजा की जाती है. यह पूजाविधान राजमहल के भीतर होता है. इस दिन बस्तरवासियों और पर्यटकों को राजमहल की भीतर प्रवेश करने की अनुमति होती है. इस कारण भव्यता के साथ अश्व की पूजा सैकड़ों लोग देखते है.
घोड़े में बैठकर लोगों से मिले राजपरिवार सदस्य
भीतर रैनी रस्म के दौरान राजपरिवार शाम के समय अपने अश्वों की पूजा करते हैं. पूजा विधान 21 अक्टूबर देर शाम संपन्न की गई. राजघराने में 5 अश्वों की पूजा की गई. जिसके बाद अश्व में बैठकर बस्तर राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने बस्तर दशहरे में शामिल होने आए लोगों से मुलाकात भी की.
पुराने जमाने में जब राजा- महाराजाओं का युद्ध होता था. तब सिर्फ सैनिक ही नहीं मरते थे, बल्कि उनके लिए सबसे मजबूत हथियार कहे जाने वाले अश्वों की भी मौत होती थी. सबसे बड़ी ताकत राजा महाराजा अपने घोड़े को मानते थे. इसलिए उनकी पूजा अर्चना कर उन्हें उनके कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है.- कमलचंद भंजदेव, बस्तर राजपरिवार सदस्य
अश्वों की पूजा की कहानी
कमलचंद भंजदेव बताते हैं कि घोड़े मैदान में और युद्ध में एक संकल्प के साथ लड़ाई लड़ते हैं, वह अपने घुड़सवार के साथ ईमानदारी से रहते हैं, जब राजाओं पर जान का खतरा मंडराने लगता है तो घोड़े उन्हें छोड़कर नहीं भागते हैं. बल्कि उनके साथ ही रहते हैं. मौत होने पर घोड़े भी युद्ध के मैदान में अपनी शहादत देते हैं. जैसे चेतक और अन्य घोड़े जिन्होंने अपने वीर जवानों के लिए शहादत दी. इसलिए विजयदशमी के दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, हालांकि किसी कारणवश कुछ समय के लिए इसे रोका गया था, लेकिन पुनः शुरू करके इस परंपरा को निभाया जा रहा है.
घोड़ों की संख्या काफी, ये सिर्फ सांकेतिक पूजा
राजपरिवार के सदस्य बताते हैं कि वैसे तो घोड़े की संख्या काफी है, लेकिन मुख्य रूप से पांच घोड़े की ही पूजा अर्चना सांकेतिक रूप से की गई है. क्योंकि यह घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं. नए घोड़े शोर, पटाखे की आवाज और फ्लैश से डरकर घबराते हैं, और भाग जाते हैं. जब जनता जागरुक हो जाएगी तब घोड़े की संख्या बढ़ाई जाएगी.