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बस्तर दशहरा की अनूठी परंपरा, हजारों देवी देवताओं की ससम्मान विदाई, कुटुंब जात्रा रस्म संपन्न

बस्तर दशहरा की परंपरा ( ETV BHARAT )

जगदलपुर: 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. इस दशहरे में अनूठी परंपरा और रस्मों को निभाया जाता है. इस कड़ी में कुटुंब जात्रा रस्म निभाई गई. जिसमें संभाग भर से आए हजारों देवी देवताओं को विदाई दी गई. हजारों की संख्या में शामिल हुए देवी देवताओं के छत्र, लाट देव और आंगादेव को बस्तर के राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने पूजा अर्चना कर ससम्मान विदा किया. इस बार बस्तर दशहरा में 200 से अधिक नये देवी देवता भी शामिल हुए.

बस्तर दशहरा में निभाई गई कुटुंब जात्रा रस्म बस्तर राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने बताया कि मावली परघाव के दिन दंतेवाड़ा से दंतेश्वरी देवी की डोली और छत्र दोनों आई थी. आज उनके छत्र और देवी के कुटुम्ब को विदाई दी गई है. इसके तहत देवी देवताओं को आज पूजा विधान के साथ विदा किया गया. आज से सभी छत्र, लाट देव और आंगादेव अपने अपने घर लौटेंगे.