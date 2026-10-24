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बस्तर दशहरा की अनूठी परंपरा, हजारों देवी देवताओं की ससम्मान विदाई, कुटुंब जात्रा रस्म संपन्न

बस्तर राजपरिवार ने हजारों देवी देवताओं को रुसुम देकर विदा किया. कमलचंद भंजदेव ने यह परंपरा निभाई. सुनील कश्यप की रिपोर्ट

Tradition of Bastar Dussehra
बस्तर दशहरा की परंपरा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 24, 2026 at 8:32 PM IST

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जगदलपुर: 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. इस दशहरे में अनूठी परंपरा और रस्मों को निभाया जाता है. इस कड़ी में कुटुंब जात्रा रस्म निभाई गई. जिसमें संभाग भर से आए हजारों देवी देवताओं को विदाई दी गई. हजारों की संख्या में शामिल हुए देवी देवताओं के छत्र, लाट देव और आंगादेव को बस्तर के राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने पूजा अर्चना कर ससम्मान विदा किया. इस बार बस्तर दशहरा में 200 से अधिक नये देवी देवता भी शामिल हुए.

बस्तर दशहरा में निभाई गई कुटुंब जात्रा रस्म

बस्तर राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने बताया कि मावली परघाव के दिन दंतेवाड़ा से दंतेश्वरी देवी की डोली और छत्र दोनों आई थी. आज उनके छत्र और देवी के कुटुम्ब को विदाई दी गई है. इसके तहत देवी देवताओं को आज पूजा विधान के साथ विदा किया गया. आज से सभी छत्र, लाट देव और आंगादेव अपने अपने घर लौटेंगे.

बस्तर दशहरा का कुटुंब जात्रा रस्म (ETV BHARAT)

इसलिए इसे कुटुम्ब जात्रा गंगामुण्डा जात्रा कहा जाता है. इन्हें महात्मा स्कूल परिसर से जिया डेरा तक छोड़ा जाएगा. जिसके बाद अभी अपने अपने क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे. देवी के सामने जितने भी लोग मन्नत मांगते हैं. और उसके बाद गुड़ी में बकरे, मुर्गी , बतख सहित अन्य चीजों को भेंट स्वरूप लाया जाता है. जिनकी बलि दी जाती है. आज के रस्म में दी जाने वाली बलि, निशा जात्रा में होने वाली बलि से अधिक होती है.

Farewell to the deities during Bastar Dussehra
बस्तर दशहरा में देवी देवताओं की विदाई (ETV BHARAT)

आज दंतेश्वरी माई की डोली और छत्र को विदा किया गया. इनके साथ सभी देवी देवताओं को पूजा विधान के साथ विदा किया गया है. बस्तर दशहरा 2026 में कुल 200 से अधिक नए देवी देवता शामिल हुए- कमलचंद भंजदेव, सदस्य, बस्तर राजपरिवार

Unique Rituals of Bastar Dussehra
बस्तर दशहरा की अनूठी रस्म (ETV BHARAT)
Bastar Dussehra Unique Tradition
बस्तर दशहरा में देवी देवताओं की विदाई करता बस्तर राजपरिवार (ETV BHARAT)

अबूझमाड़ के देवी देवता भी हुए शामिल

इस साल नए नए देवी देवताओं का आगमन बस्तर दहशरे में हुआ था. नये देवी देवताओं में इंद्रावती नदी के उस पार अबूझमाड़ के देवी देवता भी शामिल हैं. नक्सलवाद की वजह से इन इलाकों के देवी देवता विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व में पहले नहीं पहुंच पाते थे. इस बार बड़ी संख्या में नारायणपुर के अबूझमाड़ से देवी और देवता पहुंचे. शनिवार को कुटुंब जात्रा रस्म के दौरान सभी देवी देवताओं की ससम्मान विदाई दी गई.

Traditional musical instruments in Bastar Dussehra
बस्तर दशहरा में पारंपरिक वाद्य यंत्र (ETV BHARAT)

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