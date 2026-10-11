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बस्तर दशहरा में कलश स्थापना, हथियारों के बीच जली अखंड ज्योति, कमलचंद भंजदेव ने निभाई परंपरा

बस्तर दशहरा कलश स्थापना ( ETV BHARAT )

बस्तर: नवरात्रि के पहले दिन बस्तर दशहरे की एक महत्वपूर्ण रस्म कलश स्थापना विधि विधान के साथ निभाई गई. जगदलपुर स्थित दंतेश्वरी मंदिर में राज परिवार के सदस्य पहुंचे. उन्होंने कलश की स्थापना की. उसके बाद दंतेश्वरी देवी से बस्तर के लिए आशीर्वाद मांगा.

हथियारों के साथ जलाई गई अखंड ज्योत इस रस्म में रियासत काल के हथियारों को रखकर अखंड ज्योत जलाई जाती है. जिसे हवन के बाद बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी में प्रवाह कर दिया जाता है. इस रस्म की अदायगी बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने की. उनके साथ बस्तर परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे.