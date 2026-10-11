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कांटों पर झूलती देवी ने दी दशहरा मनाने की अनुमति, निभाई गई काछनगादी रस्म, ऐतिहासिक महापर्व की हुई शुरुआत

ऐतिहासिक महापर्व की हुई शुरुआत ( ETV Bharat )

जगदलपुर: अपनी अनूठी, प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में बस्तर दशहरा मशहूर है. बस्तर के ऐतिहासिक महापर्व बस्तर दशहरा की विभिन्न पूजा विधान हर्षोल्लास और गहरी आस्था के साथ शुरू हो चुकी है. करीब 7 सदियों पुरानी इस गौरवशाली परंपरा का शुभारंभ हर साल की तरह इस बार भी परम्परागत पूजा विधान काछनगादी रस्म के साथ संपन्न हुआ. इसके तहत पनका समाज की नाबालिग कुंवारी कन्या पीहू ने काछनदेवी का स्वरूप धारण किया.

बस्तर दशहरे की शुरुआत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अनुष्ठान के दौरान कन्या के शरीर में स्वयं काछनदेवी का वास होता है. जब देवी रूपी बालिका को बेल के नुकीले कांटों से तैयार किए गए झूले पर लिटाया गया, तो वहां मौजूद लोग श्रद्धा और उत्साह से भर उठे. कांटों के इस नाजुक और कठिन झूले पर बैठकर देवी ने बस्तर राजपरिवार, बस्तर अंचल की जनता और प्रशासन को आगामी कार्यक्रमों को संपन्न कराने और 75 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के आयोजन की अनुमति प्रदान की है.