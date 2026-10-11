कांटों पर झूलती देवी ने दी दशहरा मनाने की अनुमति, निभाई गई काछनगादी रस्म, ऐतिहासिक महापर्व की हुई शुरुआत
बस्तर राजपरिवार को कांटों पर झूलती देवी ने दशहरा मनाने की अनुमति दी. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2026 at 7:39 AM IST
जगदलपुर: अपनी अनूठी, प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में बस्तर दशहरा मशहूर है. बस्तर के ऐतिहासिक महापर्व बस्तर दशहरा की विभिन्न पूजा विधान हर्षोल्लास और गहरी आस्था के साथ शुरू हो चुकी है. करीब 7 सदियों पुरानी इस गौरवशाली परंपरा का शुभारंभ हर साल की तरह इस बार भी परम्परागत पूजा विधान काछनगादी रस्म के साथ संपन्न हुआ. इसके तहत पनका समाज की नाबालिग कुंवारी कन्या पीहू ने काछनदेवी का स्वरूप धारण किया.
बस्तर दशहरे की शुरुआत
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अनुष्ठान के दौरान कन्या के शरीर में स्वयं काछनदेवी का वास होता है. जब देवी रूपी बालिका को बेल के नुकीले कांटों से तैयार किए गए झूले पर लिटाया गया, तो वहां मौजूद लोग श्रद्धा और उत्साह से भर उठे. कांटों के इस नाजुक और कठिन झूले पर बैठकर देवी ने बस्तर राजपरिवार, बस्तर अंचल की जनता और प्रशासन को आगामी कार्यक्रमों को संपन्न कराने और 75 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के आयोजन की अनुमति प्रदान की है.
काछन और रैला देवी से अनुमति मांगी गई
बस्तर राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने कहा, आज शाम काछन और रैला देवी से अनुमति मांगने के लिए राजपरिवार यहां आया था, ताकि बस्तर दशहरे के सभी कार्यक्रम निर्बाध रूप से सम्पन्न हो सके. माता से अनुमति मिलने के बाद कलश स्थापना, रथ यात्रा और अन्य रस्में अच्छे से निभाई जाएंगी. पुजारियों ने बताया कि 600 सालों से चली आ रही इस परम्परा की शुरुआत इस पूजा विधान के साथ शुरू होती है.
देवी ने दिया आदेश
बस्तर दहशरे में कई रस्मों को समय के साथ जोड़ा गया है. बड़े डोंगर और मधोता की भी कुछ रस्मों को इस आयोजन में जोड़ा गया है. वैसे ही जगदलपुर आने के बाद काछनगादी की रस्म को जोड़ा गया है. पुजारियों ने बताया कि यह सभी परंपरा सदियों से चली आ रही है. पितर पक्ष में किसी भी देवी देवताओं का पूजा-पाठ नहीं होता है, केवल काछन देवी और रैला देवी की ही पूजा होती है, जो हमारे पूर्वज हैं. पुजारियों ने कहा कि देवता और माता का आशीर्वाद बना रहे इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं.
क्या है धार्मिक मान्यता
मान्यता यह है कि आश्विन अमावस्या के दिन पनका जाति की कुंवारी कन्या के ऊपर काछन देवी की सवारी आती है. जिसके बाद देवी की कांटों के झूले में लिटाकर झुलाया जाता है. इसी दिन बस्तर राजपरिवार के सदस्य, मांझी चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन सहित अन्य दशहरा समिति के सदस्य आतिशबाजी करते हुए और मुंडाबाजा के साथ भंगाराम चौक स्थित काछन गुड़ी पहुंचते हैं. जिसके बाद कांटों पर झूलती देवी राजपरिवार को दशहरा मनाने की औपचारिक अनुमति प्रदान करती है. जिसके बाद राजपरिवार दंतेश्वरी मंदिर की ओर वापस लौटते हैं. इसी दौरान गुरु माँ और मुख्य पुजारी के द्वारा धनकुल गीत भी गाया जाता है.