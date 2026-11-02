बस्तर दशहरा के काछनगादी रस्म को लेकर विवाद, राष्ट्रपति से दूसरी कन्या को मिलाने पर पनका समाज नाराज, ज्ञापन सौंपकर रखी 5 मांगें
राष्ट्रपति से दूसरी कन्या को मिलाने पर नाराजगी, पनका-पनिका समाज ने की काछनगादी रस्म की महत्ता को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में शामिल करने की मांग
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 9:04 PM IST
बस्तर: जगदलपुर में पनका-पनिका समाज ने अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया. समाज के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. समाज के लोगों का कहना है कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में सबसे महत्वपूर्ण काछनगादी रस्म पनका पनिका समाज के द्वारा ही अदा की गई लेकिन राष्ट्रपति के दौरे के दौरान इसे गलत तरीके से प्रदर्शनी में पेश किया गया. साथ ही उनके समाज की बालिका की जगह किसी और लड़की को राष्ट्रपति से मिलाया गया.
समाज हुआ आहत- सहायक पुजारी
दरअसल, मान्यता के अनुसार पनका समाज की ही 9 साल की कन्या कांटो की झूले में लेटकर बस्तर दशहरा पर्व मनाने की राजा को अनुमति देती है. सहायक पुजारी प्रेम सागर ने कहा कि बस्तर दशहरा के दौरान इस साल 2026 में पनका समाज की कन्या पीहू दास ने काछनदेवी के स्वरूप में विधि-विधान से रस्म अदा की. लेकिन उसकी जगह किसी और कन्या को महामहिम राष्ट्रपति से जगदलपुर के लालबाग मैदान में मिलाया गया. इससे समाज के लोग आहत हैं.
'हाईकोर्ट तक जाएंगे'
आगे पुजारी ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों से हुई इस गलती को लेकर समाज निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है. दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, समाज इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ेगी. चाहे इसके लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी हम जाएंगे
हो सकता है कि जिसे मिलाया गया हो वो किसी बड़े अधिकारी की बेटी हो. पीहू दास गरीब है इसीलिए उसे नहीं मिलाया गया. इसके लिए कोर्ट की भी लड़ाई समाज लड़ेगा.- प्रेम सागर पनका, सहायक पुजारी
बस्तर दशहरा में व्यवस्था से भी नाराजगी
समाज के लोगों का यह भी कहना है कि हर साल काछनगादी रस्म में हजारों की संख्या में पूरे बस्तर संभाग और अन्य जिलों से पनका पनिका समाज के लोग बस्तर पहुंचते हैं. लेकिन यहां प्रशासन के द्वारा उनके रुकने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की जाती है. समाज के द्वारा लंबे समय से सामुदायिक भवन की मांग की जा रही है. लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है.
पाठ्यक्रम में भी शामिल करने की मांग
उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सामुदायिक भवन निर्माण करने की मांग की है. इसके अलावा काछनदेवी के ऐतिहासिक और संस्कृति महत्ता को छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग समाज के लोगों ने की है. वहीं पनका पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति में बहाली करने की भी मांग समाज के लोगों ने मुख्य रूप से की है.
समाज ने कुछ मांगों और विवाद को लेकर ज्ञापन सौंपा है. जिसे आगे बढ़ा दिया जाएगा.- अपर कलेक्टर सीपी बघेल
यह है समाज की 5 प्रमुख मांगें
- प्रशासनिक त्रुटि की निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई, राष्ट्रपति मुलाकात विवाद के लिए दोषी अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए
- बस्तर दशहरा के दौरान आने वाले हज़ारों श्रद्धालुओं और समाज के लोगों के ठहरने के लिए जगदलपुर में उचित व्यवस्था की जाए. सामुदायिक भवन के लिए भूमि और कोष स्वीकृत हो.
- काछनदेवी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व को छत्तीसगढ़ के स्कूली व शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए
- पनका-पनिका जाति को फिर से अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची में शामिल/बहाल किया जाए.
- बस्तर दशहरा की ऐतिहासिक परंपराओं में समाज की सहभागिता, सम्मान और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.