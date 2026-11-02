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बस्तर दशहरा के काछनगादी रस्म को लेकर विवाद, राष्ट्रपति से दूसरी कन्या को मिलाने पर पनका समाज नाराज, ज्ञापन सौंपकर रखी 5 मांगें

बस्तर दशहरा के काछनगादी रस्म को लेकर विवाद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर: जगदलपुर में पनका-पनिका समाज ने अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया. समाज के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. समाज के लोगों का कहना है कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में सबसे महत्वपूर्ण काछनगादी रस्म पनका पनिका समाज के द्वारा ही अदा की गई लेकिन राष्ट्रपति के दौरे के दौरान इसे गलत तरीके से प्रदर्शनी में पेश किया गया. साथ ही उनके समाज की बालिका की जगह किसी और लड़की को राष्ट्रपति से मिलाया गया.

राष्ट्रपति से दूसरी कन्या को मिलाने पर पनका समाज नाराज (ETV BHARAT CHHATTISGARH) समाज हुआ आहत- सहायक पुजारी दरअसल, मान्यता के अनुसार पनका समाज की ही 9 साल की कन्या कांटो की झूले में लेटकर बस्तर दशहरा पर्व मनाने की राजा को अनुमति देती है. सहायक पुजारी प्रेम सागर ने कहा कि बस्तर दशहरा के दौरान इस साल 2026 में पनका समाज की कन्या पीहू दास ने काछनदेवी के स्वरूप में विधि-विधान से रस्म अदा की. लेकिन उसकी जगह किसी और कन्या को महामहिम राष्ट्रपति से जगदलपुर के लालबाग मैदान में मिलाया गया. इससे समाज के लोग आहत हैं.