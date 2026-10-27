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बस्तर दशहरा का समापन: नम आंखों से दी गई दंतेश्वरी देवी की डोली को विदाई, 75 दिनों तक चली परंपरा की आखिरी रस्म जानिए

बस्तर दशहरा का समापन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर: बस्तर दशहरे का समापन डोली विदाई रस्म के साथ हो गया है. 14 से अधिक अनोखी व रोचक रस्मों और 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरे की आखिरी रस्म डोली विदाई भी विधि विधान के साथ बस्तर राजपरिवार और दशहरा समिति की ओर से निभाई गई.

गाजे-बाजे के साथ हुई विदाई इस रस्म में देवी के डोली को राजपरिवार सदस्य अपने कंधे पर उठाकर दंतेश्वरी मंदिर से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित जिया डेरा पहुंचते हैं. जगह-जगह देवी के स्वागत में लोगों का हुजूम उमर पड़ता है. साथ ही कलश यात्रा भी निकल जाती है. गाजे बाजे के साथ ही मुंडाबाजा बजाते व आतिशबाजी करते हुए डोली को जिया डेरा तक पहुंचाया जाता है, जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद दंतेश्वरी देवी के डोली को दंतेवाड़ा के लिए राजपरिवार के सदस्य रवाना करते हैं. इस रस्म को देखने के लिए लोगो की भीड़ उमड़ पड़ती है. शहरवासी जिया डेरा के नजदीक छतों से इस रस्म की भव्यता को देखते हैं.