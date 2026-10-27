बस्तर दशहरा का समापन: नम आंखों से दी गई दंतेश्वरी देवी की डोली को विदाई, 75 दिनों तक चली परंपरा की आखिरी रस्म जानिए
बस्तर दशहरे की आखिरी रस्म डोली विदाई विधि-विधान के साथ बस्तर राजपरिवार और दशहरा समिति की ओर से निभाई गई. संवाददाता सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 8:10 PM IST
बस्तर: बस्तर दशहरे का समापन डोली विदाई रस्म के साथ हो गया है. 14 से अधिक अनोखी व रोचक रस्मों और 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरे की आखिरी रस्म डोली विदाई भी विधि विधान के साथ बस्तर राजपरिवार और दशहरा समिति की ओर से निभाई गई.
गाजे-बाजे के साथ हुई विदाई
इस रस्म में देवी के डोली को राजपरिवार सदस्य अपने कंधे पर उठाकर दंतेश्वरी मंदिर से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित जिया डेरा पहुंचते हैं. जगह-जगह देवी के स्वागत में लोगों का हुजूम उमर पड़ता है. साथ ही कलश यात्रा भी निकल जाती है. गाजे बाजे के साथ ही मुंडाबाजा बजाते व आतिशबाजी करते हुए डोली को जिया डेरा तक पहुंचाया जाता है, जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद दंतेश्वरी देवी के डोली को दंतेवाड़ा के लिए राजपरिवार के सदस्य रवाना करते हैं. इस रस्म को देखने के लिए लोगो की भीड़ उमड़ पड़ती है. शहरवासी जिया डेरा के नजदीक छतों से इस रस्म की भव्यता को देखते हैं.
देखिए बस्तर दशहरा समापन की तस्वीरें
दंतेवाड़ा वापस पहुंचेगी बस्तर की आराध्य देवी मां
बस्तर राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने बताया कि आज के इस रस्म को डोली विदाई कहा जाता है. इस रस्म में देवी की डोली और छत्र दोनों को विदाई दी जाती है. इस रस्स को कुटुंब जात्रा के बाद निभाया जाता है. आज डोली दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो गई है.
2 से 3 जगह रुकते हुए डोली दन्तेवाड़ा पहुंचेगी. आज रात में देवी का विश्राम और पूजा अर्चना मावलीभाटा में होगी. एक तरह से जश्न बनाया जाएगा. एक लड़की को जैसे विदाई दी जाती है. वैसे ही डोली की विदाई भी की जाती है. नम आंखों से विदाई दी जाती है. क्योंकि देवी मावली परघाव से लेकर आज तक बस्तर में रहती है.- कमलचंद भंजदेव, राजपरिवार सदस्य
राजपरिवार रखता है उपवास
देवी की विदाई केवल शनिवार और मंगलवार के दिन ही होती है. इससे पूर्व कुटुम्ब जात्रा शनिवार को हुई थी. जिसमें दंतेश्वरी देवी और मावली देवी के कुटुम्ब को विदाई दी गई थी. उसके बाद के मंगलवार के दिन डोली और छत्र की विदाई दी जाती है. क्योंकि यह दिन देवी का दिन माना जाता है. शनिवार और मंगलवार को राजपरिवार के सदस्य का उपवास भी होता है. आज के रस्म के बाद 75 दिनों तक चलने वाले ऐतेहासिक बस्तर दशहरे का समापन होता है.