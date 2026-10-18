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बस्तर दशहरा: बेल जात्रा रस्म पूरी, जोड़ी बेल फल में विराजती हैं देवी दंतेश्वरी और माणिकेश्वरी

बस्तर दशहरा बेल जात्रा रस्म ( ETV BHARAT )

जगदलपुर: 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में कई रस्म पूरे हो रहे हैं. रविवार सप्तमी के दिन एक और महत्वपूर्ण रस्म अदा की गई. इस रस्म को बेल जात्रा या बेल पूजा रस्म कहा जाता है, दरअसल इस रस्म में बेल वृक्ष और उसमें एक साथ लगने वाले 2 बेल फलों की पूजा की जाती है.

बस्तर दशहरा में बेल पूजा रस्म इस इकलौते बेल रस्म को बस्तर के लोग अनोखे और दुर्लभ तरीके से मनाते हैं. जगदलपुर शहर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर सरगीपाल गांव में सालों पुराना बेल वृक्ष है. जिसमें एक के अलावा दो फल भी एक साथ लगते हैं. इसी बेल वृक्ष और जोड़ी बेल फल की पूजा अर्चना राजपरिवार के सदस्य करते हैं.