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बस्तर दशहरा: खरगोश को देख पीछे हटा शिकारी कुत्ता, कुम्हड़ा फूल के आगे थम गए हाथी-घोड़े, कांटों पर झूलती देवी, जानिए कैसे शुरू हुई काछनगादी की परंपरा

600 साल पुराना इतिहास, लेकिन काछनगादी की यह अनोखी रस्म 350 साल पहले कैसे शुरू हुई? ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर: विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा बस्तर में करीब 600 सालों से मनाया जा रहा है. बस्तर दशहरे को कई रस्म और चरणों में मनाया जाता है. इनमें ही एक अहम रस्म है काछनगादी रस्म. इस पूजा विधान में बस्तर राज परिवार को निर्विघ्न रूप से दशहरा मनाने की अनुमति कांटो के झूले में झूलती कुंवारी कन्या देती है. इसके बाद ही राज परिवार दशहरा मनाता है. लेकिन यह परंपरा 600 सालों से नहीं बल्कि करीब 350 सालों से बस्तर में मनाया जा रहा है. आज हम इस रस्म की शुरुआत बस्तर दशहरे में कैसे हुई और कैसे बस्तर राजपरिवार ने काछनदेवी से अनुमति लेने की परंपरा शुरू की. इसे आज जानेंगे.

माहरा समाज के संभागीय अध्यक्ष राजू बघेल ने इस ऐतिहासिक घटना और जगदलपुर शहर के नामकरण की पूरी कहानी साझा की है. कांटो पर झूलती देवी, जानिए कैसे शुरू हुई काछनगादी की परंपरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



जब शिकारी कुत्ता खरगोश को देखकर पीछे हट गया यह ऐतिहासिक घटना साल 1700 ईसवी की है. बस्तर के राजा दलपत देव जब शिकार करने के लिए जगदलपुर क्षेत्र में आए, तब कुम्हड़ाकोट के जंगलों में एक अजीब वाकया हुआ. राजा का शिकारी कुत्ता एक खरगोश को देखकर पीछे हट गया, जबकि आम तौर पर कुत्ता खरगोश को देखते ही उस पर झपट पड़ता है. इस घटना से राजा बेहद अवाक रह गए.