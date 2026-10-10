बस्तर दशहरा: खरगोश को देख पीछे हटा शिकारी कुत्ता, कुम्हड़ा फूल के आगे थम गए हाथी-घोड़े, कांटों पर झूलती देवी, जानिए कैसे शुरू हुई काछनगादी की परंपरा

बस्तर दशहरा: खरगोश को देख पीछे हटा शिकारी कुत्ता, कुम्हड़ा फूल के आगे थम गए हाथी-घोड़े, कांटों पर झूलती देवी, जानिए कैसे शुरू हुई काछनगादी की परंपरा
600 साल पुराना इतिहास, लेकिन काछनगादी की यह अनोखी रस्म 350 साल पहले कैसे शुरू हुई? जानिए पूरी कहानी, संवाददाता सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 6:46 PM IST
बस्तर: विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा बस्तर में करीब 600 सालों से मनाया जा रहा है. बस्तर दशहरे को कई रस्म और चरणों में मनाया जाता है. इनमें ही एक अहम रस्म है काछनगादी रस्म. इस पूजा विधान में बस्तर राज परिवार को निर्विघ्न रूप से दशहरा मनाने की अनुमति कांटो के झूले में झूलती कुंवारी कन्या देती है. इसके बाद ही राज परिवार दशहरा मनाता है. लेकिन यह परंपरा 600 सालों से नहीं बल्कि करीब 350 सालों से बस्तर में मनाया जा रहा है. आज हम इस रस्म की शुरुआत बस्तर दशहरे में कैसे हुई और कैसे बस्तर राजपरिवार ने काछनदेवी से अनुमति लेने की परंपरा शुरू की. इसे आज जानेंगे.
माहरा समाज के संभागीय अध्यक्ष राजू बघेल ने इस ऐतिहासिक घटना और जगदलपुर शहर के नामकरण की पूरी कहानी साझा की है.
जब शिकारी कुत्ता खरगोश को देखकर पीछे हट गया
यह ऐतिहासिक घटना साल 1700 ईसवी की है. बस्तर के राजा दलपत देव जब शिकार करने के लिए जगदलपुर क्षेत्र में आए, तब कुम्हड़ाकोट के जंगलों में एक अजीब वाकया हुआ. राजा का शिकारी कुत्ता एक खरगोश को देखकर पीछे हट गया, जबकि आम तौर पर कुत्ता खरगोश को देखते ही उस पर झपट पड़ता है. इस घटना से राजा बेहद अवाक रह गए.
जब थम गए हाथी-घोड़े
इसके बाद जब राजा शिकार के लिए इंद्रावती नदी के तट से आगे बढ़ रहे थे, तो कुम्हड़ा फूल को देखकर उनके हाथी और घोड़े के कदम भी अचानक थम गए. वे आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे. इन दोनों घटनाओं ने राजा दलपत देव को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस माटी में कोई न कोई अदृश्य दैवीय शक्ति जरूर मौजूद है.
जब राजा पहुंचे 'जगतुगुड़ा' कबीला
इस रहस्यमयी घटना की जानकारी जुटाने के लिए राजा दलपत देव अपनी राजधानी बस्तर लौटे और मंत्रियों को निर्देश दिए. छानबीन में पता चला कि उस क्षेत्र में माहरा समाज का एक कबीला हुआ करता था, जिसमें कुल 13 मकान थे (11 माहरा समाज के और 2 मुरिया समाज के). इस कबीले के सरदार और प्रमुख जगतु माहरा थे, जो मुखिया होने के साथ-साथ वहाँ के सिरहा (पुजारी) और माटी पुजारी भी थे.
जब राजा के मंत्रिमंडल ने उनसे मुलाकात की, तो कबीले के लोग राजा दलपत देव से मिलने पहुंचे. राजा ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई. इसके बाद माहरा समाज ने राजा को अपने कबीले में आने और देवी से जानकारी लेने का निमंत्रण दिया.
जब काछन देवी ने रखी बड़ी शर्त
कबीले में राजा और राजपरिवार के आने के बाद विशेष पूजा विधान शुरू किया गया. इसी दौरान माहरा समाज की एक कुंवारी कन्या के शरीर में काछन देवी की सवारी आई. राजा ने देवी को प्रणाम कर पूरी घटना बताई और उस चमत्कारी भूमि पर अपनी नई राजधानी स्थापित करने की इच्छा जताई.
काछन देवी ने राजा की बात मान ली, लेकिन बदले में एक बड़ी शर्त रख दी. देवी ने कहा कि राजपरिवार बस्तर में कोई भी बड़ा कार्य या पर्व मनाने से पहले हमेशा काछन देवी की पूजा-अर्चना करेगा और उनसे अनुमति लेगा. राजा दलपत देव ने हाथ जोड़कर इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया.
ऐसे पड़ा 'जगदलपुर' नाम
देवी से अनुमति मिलने के बाद कबीले के मुखिया 'जगतु' माहरा के नाम से 'जग' और राजा 'दलपत' देव के नाम से 'दल' शब्द को जोड़कर इस नई राजधानी का नाम 'जगदलपुर' रखा गया. राजा दलपत देव ने देवी से किया वादा निभाया और साल 1772 में भंगाराम चौक पर एक भव्य काछनगुड़ी का निर्माण कराया. तब से लेकर आज तक हर साल दशहरे से पहले यहां काछनगादी की रस्म पूरी विधि-विधान से निभाई जाती है.
तीखे कांटों के झूले पर क्यों झूलती हैं देवी?
बस्तर की आदिवासी संस्कृति में देवी-देवताओं का कांटों पर बैठना या झूलना एक आम बात है. माहरा समाज के अध्यक्ष राजू बघेल बताते हैं कि देवी कांटों के झूले पर इसलिए झूलती हैं ताकि आम लोग अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखकर देवी के प्रकट होने और उनकी शक्ति पर अटूट विश्वास कर सकें. एक सामान्य इंसान के लिए इन तीखे कांटों पर बैठना असंभव है, लेकिन देवी स्वरूपा कन्या को इससे एक खरोंच तक नहीं आती.
इस विशेष झूले को बनाने की जिम्मेदारी आज भी पीढ़ियों से जामगुड़ा-लामनी गांव के माहरा समाज के लोगों के पास है. वे पूरी शुद्धता और नियम-धर्म के साथ इस पवित्र झूले को तैयार करते हैं और पूरे मान-सम्मान के साथ इसे काछनगुड़ी तक पहुंचाया जाता है. सदियां बीत जाने के बाद भी बस्तर की यह अद्भुत लोक-संस्कृति और आस्था आज भी उतनी ही जीवंत है.