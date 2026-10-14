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बस्तर दशहरा 2026: जोगी पद बना हल्बा समुदाय के लिए मुसीबत, रस्म बंद करने की चेतावनी

जोगी पद बना हल्बा समुदाय के लिए मुसीबत ( ETV Bharat )

जगदलपुर: बस्तर दशहरा पूरे विश्व में अपनी अनोखी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है. 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरे में शामिल होने के लिए देश और दुनियाभर से लोग पहुंचते हैं. बस्तर दशहरा जहां अपनी मजबूत सांस्कृतिक विरासत का परिचय लोगों को देती है, वहीं परंपरा और सामाजिक सदभाव की मिसाल भी पेश करती है. बस्तर दशहरे के दूसरे दिन जोगी बिठाई की अनोखी रस्म निभाई जाती है. इस रस्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं.

बस्तर दशहरा 2026 जोगी बिठाई रस्म में जोगी बनकर आमाबाल गांव का युवक 4 फीट गहरे गड्ढे में बैठकर तप करता है. बस्तर दशहरे में जोगी पद की भूमिका निभाने वाले समुदाय के लिए अब यह पद दर्द का सबब बन गया है. दरअसल, जगदलपुर जिला प्रशासन ने इनके परिवार के सभी सदस्यों की जाति में जोगी का उल्लेख कर दिया है. जिससे जोगी पद की भूमिका निभाने वाले समुदाय को काफी दिक्कतों का सामन करना पड़ रहा है. खासकर स्कूली बच्चे और नौकरी की तलाश में रहे युवाओं को. क्योंकि आरक्षण में कटौती होती है और स्कॉलरशिप में भी दिक्क़तें होती हैं.