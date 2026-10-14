बस्तर दशहरा 2026: जोगी पद बना हल्बा समुदाय के लिए मुसीबत, रस्म बंद करने की चेतावनी
दौलत कहते हैं, उनकी जाति हल्बा है न कि जोगी. जाति में जोगी हो जाने से उनको दिक्कतें हो रही हैं. सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 11:31 AM IST
जगदलपुर: बस्तर दशहरा पूरे विश्व में अपनी अनोखी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है. 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरे में शामिल होने के लिए देश और दुनियाभर से लोग पहुंचते हैं. बस्तर दशहरा जहां अपनी मजबूत सांस्कृतिक विरासत का परिचय लोगों को देती है, वहीं परंपरा और सामाजिक सदभाव की मिसाल भी पेश करती है. बस्तर दशहरे के दूसरे दिन जोगी बिठाई की अनोखी रस्म निभाई जाती है. इस रस्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं.
बस्तर दशहरा 2026
जोगी बिठाई रस्म में जोगी बनकर आमाबाल गांव का युवक 4 फीट गहरे गड्ढे में बैठकर तप करता है. बस्तर दशहरे में जोगी पद की भूमिका निभाने वाले समुदाय के लिए अब यह पद दर्द का सबब बन गया है. दरअसल, जगदलपुर जिला प्रशासन ने इनके परिवार के सभी सदस्यों की जाति में जोगी का उल्लेख कर दिया है. जिससे जोगी पद की भूमिका निभाने वाले समुदाय को काफी दिक्कतों का सामन करना पड़ रहा है. खासकर स्कूली बच्चे और नौकरी की तलाश में रहे युवाओं को. क्योंकि आरक्षण में कटौती होती है और स्कॉलरशिप में भी दिक्क़तें होती हैं.
जोगी पद बना हल्बा समुदाय के लिए मुसीबत
इनकी परेशानी को समाप्त करने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था. लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है. जिससे नाराज समुदाय के लोग और खुद इस बार जोगी के पद में बैठे युवक दौलत कुमार नाग ने अगले वर्ष समाधान नहीं होने पर इस रस्म को नहीं निभाने की बात कही है.
हल्बा जाति के युवा बस्तर दशहरे में इस रस्म को निभाते हैं. हमारी जो शिकायतें हैं उसे जल्द दूर किया जाना चाहिए. हमारे समुदाय से जुड़े लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यदि हमारी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं होता है, तो हम अगले साल से इस जोगी बिठाई परंपरा में शामिल नहीं होंगे, ऐसा हमने तय किया है. हमने अपनी समस्या से जुड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी थी. लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं निकाला गया है: दौलत कुमार नाग, जोगी परंपरा निभाने वाला युवक
जोगी हमारी जाति नहीं हल्बा हमारी जाति है: दौलत नाग
बस्तर दशहरा समिति के सचिव और तहसीलदार राहुल गुप्ता का कहना है कि जाति के संबंध में उन्हें एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है. इससे पूर्व भी केंद्र सरकार को इन्होंने अपना आवेदन प्रस्तुत किया था. जिसमें यह बताया गया है शुरू से जोगी के रूप में पूर्वज बिठाते आ रहे हैं, लेकिन उनकी जाति हल्बा है. जोगी उनकी जाति नहीं है बल्कि पद है. इस संबंध में आगे पत्राचार किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द उनकी समस्या दूर हो.
जोगी उनकी जाति नहीं है हल्बा उनकी जाति है. हमने इस सबंध में आगे अधिकारियों को सूचित किया है. जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जा सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं: राहुल गुप्ता, सचिव दशहरा समिति व तहसीलदार
जानिए क्या है जोगी बिठाई परंपरा
बस्तर दशहरा पर्व के निर्विघ्न और शांतिपूर्ण आयोजन की कामना को लेकर यह रस्म निभाई जाती है. इस रस्म के तहत ग्राम बड़े आमाबाल के हल्बा समुदाय के युवक दौलत कुमार नाग निभाते हैं. 600 सालों से चली आ रही इस परंपरा को लेकर लोगों में बड़ी आस्था है.
हल्बा जनजाति से जुड़ी जानकारी
हल्बा जनजाति मध्य भारत की एक प्रमुख और प्रभावशाली आदिवासी जनजाति है, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ (बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बालोद, धमतरी) में निवास करती है. हल्बा जनजाति के लोग हल्बी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. संविधान के तहत हल्बा को आधिकारिक तौर पर आदिवासी / अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में रखा गया है. हल्बा समाज की सर्वोच्च आराध्य और कुलदेवी माँ दंतेश्वरी हैं.
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