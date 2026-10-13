बस्तर दशहरा: जोगी बिठाई की रस्म हुई पूरी, 4 फीट गड्ढे में निर्जला कड़ी तपस्या पर बैठे दौलत कुमार नाग

बस्तर दशहरा: जोगी बिठाई की रस्म हुई पूरी, 4 फीट गड्ढे में निर्जला कड़ी तपस्या पर बैठे दौलत कुमार नाग
बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई की परंपरा एक पुरानी मान्यता से जुड़ी है. लगभग 600 सालों से इसे निभाया जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 10:10 AM IST
जगदलपुर: विश्वप्रसिद्ध बस्तर दशहरे की अनूठी परंपराओं में शामिल जोगी बिठाई की रस्म जगदलपुर के सिरहासार भवन में विधि-विधान के साथ संपन्न हुई. लगभग 600 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में इस साल आमाबाल निवासी दौलत कुमार नाग जोगी के रूप में अगले 9 दिनों तक निर्जला तपस्या करेंगे. मान्यता यह है कि जोगी की यह साधना बस्तर दशहरा को निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए की जाती है.
जोगी बिठाई रस्म की मान्यता
दरअसल जोगी बिठाई की परंपरा एक पुरानी मान्यता से जुड़ी है. कहा जाता है कि वर्षों पहले दशहरा पर्व के दौरान हल्बा समाज का एक युवक महल के पास नौ दिनों तक निर्जला उपवास रखकर तपस्या करने बैठ गया था. जब तत्कालीन महाराज को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने युवक से तपस्या का कारण पूछा. युवक ने बताया कि वह बस्तर दशहरा को शांतिपूर्ण और बिना किसी बाधा के संपन्न कराने के लिए साधना कर रहा है.
युवक की बात सुनकर महाराज खुश हुए. उन्होंने सिरहासार भवन का निर्माण करवाया और इस परंपरा को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया. तब से हर साल जोगी बिठाई की रस्म निभाई जा रही है.
|पिछले 3 साल से जोगी बन रहा हूं. बस्तर दशहरा खेती बाड़ी अच्छे से हो. बस्तरवासी अच्छे से रहे, इसके लए 9 दिन तक तप पर बैठते हैं -दौलत कुमार नाग , जोगी
9 दिन तक गड्ढे में निर्जला उपवास
जोगी दौलत कुमार नाग ने बताया कि मावली देवी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद देवी के तलवार को लाया जाता है. उस तलवार को 4 फीट गड्ढे में स्थापित करके बैठा जाता है. यह तपस्या 09 दिनों की होती है. 09 दिन तक जोगी ऐसे ही 4 फीट गड्ढे में पालती मारकर बैठे रहते हैं.
दौलत ने बताया कि उनकी यह तपस्या निर्जला है. ना ही कुछ खाना और ना ही कुछ पीना होता है. इस तरह हर साल दशहरा के पर्व में कठिन साधना की जाती है.
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