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बस्तर दशहरा: जोगी बिठाई की रस्म हुई पूरी, 4 फीट गड्ढे में निर्जला कड़ी तपस्या पर बैठे दौलत कुमार नाग

बस्तर दशहरा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

जगदलपुर: विश्वप्रसिद्ध बस्तर दशहरे की अनूठी परंपराओं में शामिल जोगी बिठाई की रस्म जगदलपुर के सिरहासार भवन में विधि-विधान के साथ संपन्न हुई. लगभग 600 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में इस साल आमाबाल निवासी दौलत कुमार नाग जोगी के रूप में अगले 9 दिनों तक निर्जला तपस्या करेंगे. मान्यता यह है कि जोगी की यह साधना बस्तर दशहरा को निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए की जाती है.

जोगी बिठाई रस्म की मान्यता दरअसल जोगी बिठाई की परंपरा एक पुरानी मान्यता से जुड़ी है. कहा जाता है कि वर्षों पहले दशहरा पर्व के दौरान हल्बा समाज का एक युवक महल के पास नौ दिनों तक निर्जला उपवास रखकर तपस्या करने बैठ गया था. जब तत्कालीन महाराज को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने युवक से तपस्या का कारण पूछा. युवक ने बताया कि वह बस्तर दशहरा को शांतिपूर्ण और बिना किसी बाधा के संपन्न कराने के लिए साधना कर रहा है.