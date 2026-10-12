ETV Bharat / state

बस्तर दशहरा 2026: जगतू माहरा की जिस जमीन पर बसा जगदलपुर शहर, उसी माहरा समाज को सम्मान की दरकार

बस्तर दशहरा जगतू माहरा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बस्तर: जगदलपुर की धरती पर आज धूमधाम से विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा मनाया जाता है, जो 75 दिनों तक चलता है. लेकिन क्या आपको पता है जगदलपुर का नाम पहले जगतुगुड़ा हुआ करता था. बाद में राजा दलपत देव ने जगतू से जग और दलपत सागर के दल मिलाकर जगदलपुर को स्थापित किया. इसमें भी गौर करने वाली बात ये है कि जगतु क्या है.

जगतू माहरा की जमीन पर आज का जगदलपुर दरअसल जगदलपुर की धरती रियासतकाल में माहरा समाज की हुआ करती थी. इस समाज का सरदार जगतु माहरा था. उस जमाने में दशहरा पर्व के दौरान राज दरबार में राजा के साथ माहरा कबीले के सरदार जगतू भी बैठा करते थे. राजा दलपत देव ने जगतु माहरा से जगदलपुर की भूमि राज पाठ करने के लिए मांगी थी, जिसे जगतू माहरा ने दी थी.