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बस्तर दशहरा 2026: निकला दंतेश्वरी देवी का फूल रथ, नहीं होता रावण का पुतला दहन

जगदलपुर: 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाले विशालकाय रथ परिक्रमा की शुरुआत 13 अक्टूबर की शाम हुई. इसे फूल रथ कहा जाता है. इस रथ को अगले 5 दिनों तक बस्तर में चलाया जाएगा.

बस्तर दशहरे में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है बल्कि विशालकाय रथ में बस्तर की आराध्यदेवी दंतेश्वरी देवी के क्षत्र को सवार करके शहर में भ्रमण करवाया जाता है. रथ को सिरहासार भवन से लेकर गोल बाजार होते हुए दंतेश्वरी मंदिर पहुंचाया जाता है. परिक्रमा के मध्य जगन्नाथ मंदिर, मावली मंदिर व अन्य मंदिर मौजूद है.

बस्तर दशहरा 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)

रियासतकाल से हो रही फूलों के रथ की परिक्रमा

इस रथ को फूल रथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रियासतकाल में इसे फूलों से सजाया जाता था और शहर में निकाला जाता था. यह रथ 4 चक्कों का होता है. जिसे स्थानीय झारउमर गांव और बेड़ा उमरगांव के कारीगर निर्माण करते हैं. इस रथ को हजारों श्रद्धालु खींचने बस्तर पहुंचते हैं. यह परम्परा 600 सालों से यू ही चली आ रही है.

सिरहासार भवन से निकला दंतेश्वरी मां का फूल रथ (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस्तर सांसद महेश कश्यप का कहना है कि दंतेश्वरी देवी से प्राथना है कि जैसे सदियों से बस्तर दशहरे में कोई व्यवधान नहीं हुआ, वैसे ही आगे भी व्यवधान उत्पन्न न हो. आज से फूल रथ परिक्रमा प्रतिदिन 5 दिनों तक होगा.

5 दिनों तक शहर में घूमेगा देवा का फूल रथ (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस्तर दशहरा को देखने नए जेनरेशन के हजारों युवा देखने पहुंचे हैं. बस्तरवासियों, छत्तीसगढ़वासियों और अन्य राज्यों के साथ ही विदेशों के पर्यटकों से अपील है कि इस दशहरे को देखने के लिए बस्तर पहुंचे - महेश कश्यप, सांसद बस्तर

बस्तर दशहरा में फूलों के रथ परिक्रमा की मान्यता

मान्यताओं के अनुसार बस्तर राजा पुरुषोत्तम देव ने बस्तर से जगन्नाथ पुरी तक दंडवत यात्रा किया था, जिसके बाद राजा को 16 चक्कों के रथपति की उपाधि मिली. जिसमें 4 चक्कों के रथ को गोंचा पर्व में चलाया जाता है, 4 चक्कों का फूल रथ होता है और 8 चक्कों का विजय रथ शामिल है. जो भीतर रैनी रस्म और बाहर रैनी रस्म में चलाया जाता है.