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बस्तर में नशा मुक्ति अभियान, कोटपा उल्लंघन पर 12 पर कार्रवाई

जगदलपुर: बस्तर जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और भारत माता वाहिनी नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय जनजागरूकता अभियान व चालानी कार्रवाई की गई. बोधघाट थाना क्षेत्र में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 लोगों से 2,250 का जुर्माना वसूला गया. यह अभियान अब पूरे बस्तर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाया जाएगा.

जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि बस्तर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नशे के पदार्थ की बिक्री की जानकारी मिल रही थी. जिसे देखते हुए बस्तर पुलिस और बस्तर प्रशासन ने ज्वाइंट टीम का गठन कर कार्रवाई का आदेश दिया गया. एसपी के मार्गदर्शन में नारकोटिक्स सेल के प्रभारी और कोटपा एक्ट के तहत काम करने वाले टास्क फोर्स ने बोधघाट थाना के साथ मिलकर पान ठेला और सार्वजनिक स्थानों पर निरीक्षण किया गया. इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 12 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनसे कुल 2,250 का राजस्व वसूला गया.

बस्तर में नशा मुक्ति अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस्तर में जारी रहेगा नशा मुक्त अभियान

सुमित कुमार ने बताया कि जिला टास्क फोर्स और जिला कोटपा प्रवर्तनदल ने नशामुक्ति जनजागरूकता अभियान भी चलाया. अधिकारियों ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री और नियमों के पालन की जांच की व दुकानदारों को अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए. सीएसपी ने बताया कि आगामी दिनों में यह अभियान पूरे बस्तर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाया जाएगा और उलंघन करने वाले लोगो पर उचित कार्रवाई की जाएगी.