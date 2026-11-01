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गुजरात के केवड़िया में हुई एकता परेड में दिखा बस्तर के DRG-STF का शौर्य, नक्सल मोर्चे से राष्ट्रीय मंच तक दिखाया दम

गुजरात के केवड़िया में हुई एकता परेड में दिखा बस्तर के DRG-STF का शौर्य ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर: राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित भव्य परेड में बस्तर के जवानों के शौर्य और पराक्रम की भी झलक देखने को मिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने हिस्सा लिया. कभी नक्सलवाद की चुनौती से जूझने वाले बस्तर के जवानों की इस परेड में भागीदारी को क्षेत्र में बदले हालात और सुरक्षाबलों की कामयाबी के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है.