गुजरात के केवड़िया में हुई एकता परेड में दिखा बस्तर के DRG-STF का शौर्य, नक्सल मोर्चे से राष्ट्रीय मंच तक दिखाया दम
सांसद महेश कश्यप और बस्तर आईजी बद्रीनारायण मीणा ने कहा गर्व का क्षण, बस्तर के जवान गुजरात में हुई परेड में हुए शामिल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 3:05 PM IST
बस्तर: राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित भव्य परेड में बस्तर के जवानों के शौर्य और पराक्रम की भी झलक देखने को मिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने हिस्सा लिया. कभी नक्सलवाद की चुनौती से जूझने वाले बस्तर के जवानों की इस परेड में भागीदारी को क्षेत्र में बदले हालात और सुरक्षाबलों की कामयाबी के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है.
सांसद ने की तारीफ
बस्तर सांसद महेश कश्यप ने इसे बलिदानी जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए कहा कि आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद जैसी ताकतों के खिलाफ जवानों के संघर्ष ने देश में एकता और सुरक्षा का मजबूत संदेश दिया है. इन जवानों की बदौलत ही बस्तर से माओवाद को समाप्त कर दिया गया है.
गुजरात में एकता परेड कार्यक्रम में हमारी DRG-STF की टीम भी शामिल हुई है. माओवाद, आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ाई में शहीद हुए जवानों को आज असली श्रद्धांजलि मिली है.- महेश कश्यप, सांसद बस्तर
बस्तर IG ने कहा- गर्व का क्षण
बस्तर आईजी बद्रीनारायण मीणा ने कहा जवानों की मेहनत और बस्तर के नागरिकों के सहयोग से क्षेत्र में शांति का माहौल स्थापित हुआ है. गुजरात में आयोजित इस कार्यक्रम को जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय, पुलिस थानों, जवानों के कैम्प सहित सभी स्थानों में देखा गया. गर्व का क्षण है कि बस्तर से DRG और STF की टीम शामिल होने पहुंची हुई है. काफी उत्साह का माहौल है.