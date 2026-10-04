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बस्तर में बिछाए IED जिनके छीने हाथ-पैर, सरकार अब उन्हें चलाने की कर रही तैयारी, 2 चरणों में लगेंगे दिव्यांग सेवा शिविर

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर में दो चरणों में निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर लगाने जा रही है, 3-3 दिनों के इन शिविर में IED पीड़ितों को उनकी जरूरत के मुताबिक कृत्रिम हाथ-पैर और सहायक उपकरण दिए जाएंगे. बस्तर के जंगलों और रास्तों में कभी बिछाए गए IED ने कई जिंदगियों से उनके हाथ-पैर छीन लिए. धमाका कुछ सेकंड का था, लेकिन उसका दर्द वर्षों से जारी है. अब उन लोगों के लिए उम्मीद की एक नई राह खुल रही है.

नक्सल हिंसा के दौर में बस्तर के कई इलाकों में सड़कों, नदी-तालाबों के किनारे और स्कूलों के आसपास आईईडी लगाए गए. इनकी चपेट में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ आम नागरिक और पशु भी आए. कई नागरिकों ने अपने हाथ-पैर गंवाए और आज भी दिव्यांगता के साथ मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं. सरकार अब ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी जरूरत के मुताबिक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है.

जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक पहला और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक दूसरा शिवि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर संभाग में पहला तीन दिवसीय निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर 5, 6 और 7 अक्टूबर को जगदलपुर में आयोजित होगा. इसमें बस्तर, कांकेर, नारायणपुर और कोण्डागांव जिले के दिव्यांगजन शामिल होंगे. विभागीय विवरण के मुताबिक इन चार जिलों में कुल 2,953 दिव्यांगजन चिन्हांकित हुए हैं. इनमें बस्तर के 1,570, कोण्डागांव के 1,080, कांकेर के 236 और नारायणपुर के 67 दिव्यांगजन शामिल हैं.

दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक दूसरा शिविर

पहले चरण के बाद दूसरा शिविर 15, 16 और 17 अक्टूबर को दंतेवाड़ा में आयोजित किया जाएगा. इसमें दंतेवाड़ा के साथ सुकमा और बीजापुर जिले के हितग्राही शामिल होंगे. दोनों शिविरों में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के तकनीकी सहयोग से जरूरत के अनुसार कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे.

किसी को जयपुर फुट, किसी को कृत्रिम हाथ

आईईडी विस्फोट में पैर गंवाने वाले लोगों के लिए कृत्रिम पैर यानी जयपुर फुट और हाथ गंवाने वालों के लिए कृत्रिम हाथ उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी. विशेषज्ञ दिव्यांगजनों का परीक्षण और नाप लेकर आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम अंग तैयार करने में सहयोग करेंगे.

जिनके पुराने कृत्रिम अंग खराब हो चुके हैं, उनके लिए मरम्मत की सुविधा भी शिविर में रखी जाएगी. इसके अलावा श्रवण यंत्र, वैशाखी, स्मार्ट छड़ी या वॉकिंग स्टिक, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, कैलिपर्स और दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के उपयोगी उपकरण भी वितरित किए जाएंगे.

IED किसी को पहचानता नहीं था. उसकी चपेट में जवान, आम नागरिक और पशु सभी आए. ऐसे में सरकार का प्रयास IED मुक्त के साथ ही उन लोगों के साथ खड़े होने का भी है, जिनकी जिंदगी इन विस्फोटों से प्रभावित हुई. अन्य कारणों से दिव्यांग हुए लोग भी शिविर का लाभ उठा सकेंगे.- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक पंजीयन

हितग्राहियों के पंजीयन की व्यवस्था गांव से लेकर जिला स्तर तक की गई है. दिव्यांगजन अपने जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

भोजन की भी व्यवस्था

ग्राम सभाओं के जरिए भी ऐसे लोगों की पहचान कर ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से उनके नाम जनपद और जिला पंचायत तक भेजे जाएंगे. अगर किसी कारण से पहले पंजीयन नहीं हो पाया है, तो भी जरूरतमंद सीधे शिविर में पहुंच सकते हैं. शिविर में आने वाले हितग्राहियों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी.

सरकार की कोशिश, कोई पीड़ित पीछे न छूटे

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मुताबिक इन दोनों शिविरों का उद्देश्य पूरे बस्तर में आईईडी विस्फोटों से दिव्यांग हुए लोगों तक सहायता पहुंचाना और वर्षों से चली आ रही उनकी पीड़ा को कम करना है. सरकार का लक्ष्य बस्तर से आईईडी के दंश को खत्म करने के साथ उसके पुराने घावों को भी भरना है.