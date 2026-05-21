नक्सलवाद समाप्ति के बाद बस्तर संभाग को मिली 32 डायल 112 गाड़ियां, पहले केवल बस्तर जिले में थी संचालित
बस्तर संभाग के 6 जिलों को पहली बार डायल 112 सेवा मिली. नक्सलवाद और कई जगह सड़कें नहीं होना बड़ी वजह थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 21, 2026 at 9:13 AM IST
बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर सँभाग में पहली बार डायल 112 वाहन की शुरुआत की गई. नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से अब तक केवल बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में ही डायल 112 वाहन की सेवा का लाभ जनता को मिल पा रहा था. लेकिन अब संभाग के अन्य 6 जिलो में इसका लाभ मिल सकेगा.
बस्तर के 7 जिलों को 32 डायल 112
बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर में नक्सल गतिविधि पूरी तरह से समाप्त होने के बाद प्रोफेशन पुलिसिंग में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. संभाग के 7 जिलों के लिए कुल 32 डायल 112 की वाहन मिली है. सभी वाहन अत्याधुनिक तकनीक से लेस है.
पहले सिर्फ बस्तर जिले में थी डायल 112 की सुविधा
नक्सली दहशत और अंदरूनी इलाकों में सड़के नहीं होने की वजह से आपातकालीन सेवा और किसी भी अप्रिय घटना के दौरान डायल 112 वाहन की सेवा इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा था. लेकिन अब संभाग के अन्य 6 जिलों में इसका लाभ मिल सकेगा. इस दौरान सभी को किसी भी आपतकालीन समय में मदद मिलेगी.
बस्तर जिले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, महापौर संजय पांडे, बस्तर आईजी सुंदरराज पी व बस्तर एसपी ने डायल 112 की वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह सेवा बस्तर संभाग के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी.
बस्तर में डायल 112
साल 2018 में शुरू हुए डायल 112 सेवा के तहत 11614 शारिरिक अपराध जिसमें मारपीट सहित अन्य मामले हैं. जिनके सम्बन्ध में काम किया गया. 1740 अग्नि संबंधी आपतकार्यो में अपनी सहभागिता दी. वहीं चिकित्सा संबंधी 25 हजार 67 मामलों में डायल 112 का योगदान रहा. डायल 112 अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है. जिसमें PTZ कैमरा, GPS, मोबाइल, टैबलेट, फर्स्ट एड कीट और बलवा से निपटने के लिए भी सामग्री मौजदू है.