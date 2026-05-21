ETV Bharat / state

नक्सलवाद समाप्ति के बाद बस्तर संभाग को मिली 32 डायल 112 गाड़ियां, पहले केवल बस्तर जिले में थी संचालित

बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर में नक्सल गतिविधि पूरी तरह से समाप्त होने के बाद प्रोफेशन पुलिसिंग में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. संभाग के 7 जिलों के लिए कुल 32 डायल 112 की वाहन मिली है. सभी वाहन अत्याधुनिक तकनीक से लेस है.

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर सँभाग में पहली बार डायल 112 वाहन की शुरुआत की गई. नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से अब तक केवल बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में ही डायल 112 वाहन की सेवा का लाभ जनता को मिल पा रहा था. लेकिन अब संभाग के अन्य 6 जिलो में इसका लाभ मिल सकेगा.

पहले सिर्फ बस्तर जिले में थी डायल 112 की सुविधा

नक्सली दहशत और अंदरूनी इलाकों में सड़के नहीं होने की वजह से आपातकालीन सेवा और किसी भी अप्रिय घटना के दौरान डायल 112 वाहन की सेवा इन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा था. लेकिन अब संभाग के अन्य 6 जिलों में इसका लाभ मिल सकेगा. इस दौरान सभी को किसी भी आपतकालीन समय में मदद मिलेगी.

बस्तर जिले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, महापौर संजय पांडे, बस्तर आईजी सुंदरराज पी व बस्तर एसपी ने डायल 112 की वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह सेवा बस्तर संभाग के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी.

बस्तर में डायल 112

साल 2018 में शुरू हुए डायल 112 सेवा के तहत 11614 शारिरिक अपराध जिसमें मारपीट सहित अन्य मामले हैं. जिनके सम्बन्ध में काम किया गया. 1740 अग्नि संबंधी आपतकार्यो में अपनी सहभागिता दी. वहीं चिकित्सा संबंधी 25 हजार 67 मामलों में डायल 112 का योगदान रहा. डायल 112 अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है. जिसमें PTZ कैमरा, GPS, मोबाइल, टैबलेट, फर्स्ट एड कीट और बलवा से निपटने के लिए भी सामग्री मौजदू है.

