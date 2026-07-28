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बदलते बस्तर का संदेश लेकर दिल्ली रवाना हुआ बस्तर का प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात

परगना मांझी, चालकी, समाज प्रमुख, बस्तर पंडुम-2026 के प्रसिद्ध जनजातीय युवा कलाकार, जनजातीय समाज प्रतिनिधि और बस्तर के पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ताओं सहित करीब 164 लोग शामिल हैं.

रायपुर: बस्तर का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली दौरे पर रवाना हुआ है. यह प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से बुधवार को मुलाकात करेगा और बस्तर की सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था से उन्हें अवगत कराएगा.

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिल्ली रवाना हो रहे बस्तर के परगना मांझी, चालाकी, समाज प्रमुखों और युवा प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह प्रतिनिधिमंडल केवल बस्तर का नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली विरासत का प्रतिनिधित्व करेगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन तक बस्तर की लोक संस्कृति, रीति-रिवाज और सामाजिक मूल्यों की गूंज पहुंचना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है.

आज का बस्तर बदल रहा है. कभी नक्सलवाद की छाया से पहचाना जाने वाला बस्तर अब शांति, विकास, शिक्षा, पर्यटन, खेल और सांस्कृतिक चेतना की नई पहचान बना रहा है. हमारे युवा देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था तक पहुंचकर इस सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देंगे- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

डिप्टी सीएम ने कहा कि बस्तर का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति के समक्ष बस्तरवासियों की ओर से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में मिले सहयोग और देश के नेतृत्व के प्रति आभार भी व्यक्त करेगा. यह यात्रा देश को यह संदेश देगी कि बस्तर अब भय का नहीं, बल्कि विश्वास, विकास, संस्कृति और नए अवसरों का बस्तर है.

जनजातीय कलाकार और समाज प्रतिनिधि शामिल (ETV Bharat)

30 जुलाई को राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे

बस्तर पंडुम के 100 विजेता और 125 मांझी-चालकी प्रतिनिधि 30 जुलाई को राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे. यह प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दिल्ली जाएगा. इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बस्तर से पहुंचे प्रतिनिधियों के साथ भोजन करेंगी. इसे बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर मिले सम्मान के रूप में देखा जा रहा है.

राष्ट्रपति भवन में बस्तर की संस्कृति का होगा सम्मान, मांझी-चालकी प्रतिनिधियों के साथ भोजन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

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बस्तर पंडुम 2026 की पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा - बस्तर की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का दिखा भव्य रूप