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अब बस्तर नक्सल नहीं, खेल की बनेगा पहचान, ईटीवी भारत से बोलीं छत्तीसगढ़ की बेटियां, फाइनल जीत का भरा दम

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ियों ने जीत का दम भरा है. पेश है प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

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खेल से हो रही छत्तीसगढ़ की पहचान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 8:05 PM IST

4 Min Read
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रायपुर: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के महिला फुटबॉल सेमीफाइनल में अरुणाचल प्रदेश को पेनल्टी शूटआउट में 6-5 से हराकर फाइनल में पहुंची छत्तीसगढ़ की बेटियों का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है. इस जीत की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ मैदान की नहीं, बल्कि उन गांवों और इलाकों की भी है, जिन्हें कभी नक्सल प्रभावित पहचान से जाना जाता था. ईटीवी भारत से खास बातचीत में खिलाड़ियों ने अपने संघर्ष, बस्तर के बदलते माहौल और फाइनल जीत के दावे को खुलकर साझा किया.

ईटीवी भारत से खिलाड़ियों की खास बातचीत

सेमीफाइनल जीत के बाद छत्तीसगढ़ महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ियों ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की है. उन्होंने इस बातचीत में कहा कि यह जीत उनकी लंबे समय की मेहनत और लगातार अभ्यास का नतीजा है. खिलाड़ियों ने बताया कि 2-2 की बराबरी के बाद मैच जब पेनल्टी शूटआउट में गया, उस समय दबाव काफी ज्यादा था. धड़कनें तेज थीं, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी और शानदार खेल दिखाते हुए अरुणाचल प्रदेश को 6-5 से हराकर फाइनल में जगह बना ली.उन्होंने भरोसे के साथ कहा कि अब अगला लक्ष्य झारखंड को हराकर चैंपियन बनना है.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ का कमाल (ETV BHARAT)

बस्तर से नक्सलवाद का अंत, अब खेल से बनेगी पहचान

बस्तर के सुकमा जिले के अंदरूनी गांव पकनर से पहुंची खिलाड़ी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बेहद भावुक शब्दों में कहा कि उनका गांव कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र की पहचान रखता था.उन्होंने कहा कि परिवार के सहयोग से वह गांव से निकलकर जगदलपुर पहुंचीं, वहां प्रैक्टिस की और आज इस बड़े मंच तक पहुंची हैं.खिलाड़ी ने कहा,“एक समय था जब बस्तर को नक्सल के नाम से जानते थे, लेकिन अब यह खेल और बेटियों की उपलब्धियों के नाम से जाना जाएगा.”यह बयान सिर्फ एक खिलाड़ी की भावना नहीं, बल्कि बदलते बस्तर और नई पीढ़ी के सपनों की तस्वीर भी पेश करता है.

नक्सल प्रभावित इलाकों से निकली बेटियां अब राज्य की शान

छत्तीसगढ़ की महिला टीम की खास बात यह है कि इसमें कई खिलाड़ी ऐसे इलाकों से आई हैं, जहां कभी भय और असुरक्षा का माहौल रहा.आज वही बेटियां मैदान में उतरकर पूरे देश के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं. खिलाड़ियों ने कहा कि अब उनके गांवों में खेल को लेकर जागरूकता बढ़ी है और छोटी बच्चियां भी फुटबॉल को करियर के रूप में देखने लगी हैं.उनका मानना है कि खेल ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे इलाके की सोच को भी नई दिशा दी है.

बालोद की खिलाड़ी बोलीं, सुविधाएं कम थीं, हौसला बड़ा था

ईटीवी भारत से बातचीत में बालोद की खिलाड़ी ने बताया कि उनके जिले में लड़कियों के लिए फुटबॉल की सुविधाएं आज भी सीमित हैं.उन्होंने कहा कि गांव में न तो पर्याप्त ग्राउंड थे और न ही इक्विपमेंट, लेकिन स्कूल, परिवार और सीनियर खिलाड़ियों के सहयोग से उन्होंने अभ्यास जारी रखा.सीनियर खिलाड़ी बॉल लेकर आते थे और उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करते-करते उन्होंने अपने खेल को निखारा. आज उसी संघर्ष का नतीजा है कि वह राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए फाइनल तक पहुंची हैं.

फाइनल में झारखंड से टक्कर

महिला खिलाड़ियों ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में साफ कहा कि झारखंड मजबूत टीम जरूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटियां भी पूरी तैयारी के साथ उतरेंगी. उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल की जीत ने उनका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया है. अब टीम का पूरा फोकस गोल्ड मेडल जीतने पर है. खिलाड़ियों का कहना है कि नक्सल प्रभावित इलाकों से निकलकर यहां तक पहुंचना ही बड़ी जीत है, लेकिन अब उनका सपना चैंपियन बनकर राज्य को गौरवान्वित करना है.

खेल बदल रहा बस्तर और छत्तीसगढ़ की नई पहचान

इन बेटियों की कहानी सिर्फ एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ और खासकर बस्तर के बदलते सामाजिक माहौल की मिसाल है. जहां कभी नक्सलवाद की चर्चा होती थी, वहां अब बेटियों के गोल, जीत और मेडल की बातें हो रही हैं. यही बदलाव खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की सबसे बड़ी उपलब्धि भी माना जा रहा है. फाइनल में झारखंड के खिलाफ उतरने वाली छत्तीसगढ़ की बेटियां अब सिर्फ मैच नहीं खेलेंगी, बल्कि नए छत्तीसगढ़ की पहचान भी गढ़ेंगी.

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