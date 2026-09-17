बस्तर में दीपोत्सव को लेकर कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से बहस के बाद जूते-चप्पल चले, चूड़ियां टूटीं, चश्मे फूटे
पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी का दीपोत्सव कार्यक्रम, शामिल होने पहुंचे थे उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने कहा-व्यापारियों को ना करें परेशान
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 17, 2026 at 5:11 PM IST
बस्तर: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दीपोत्सव का कार्यक्रम सियासी टकराव का मैदान बन गया. मिताली चौक से दंतेश्वरी मंदिर परिसर तक आयोजित दीपोत्सव को लेकर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की और विवाद हुआ. इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्ग पर आयोजित दीपोत्सव को लेकर विरोध जताया था. जिस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस भी हुई.
विवाद ने बाद जूते-चप्पल फेंके गए
गृहमंत्री विजय शर्मा से विवाद के बाद मामला उग्र हो गया. मौके पर हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पक्षों के बीच जूते-चप्पल तक फेंके गए. इस दौरान महिलाओं की चूड़ियां टूटने और कई लोगों के चश्मे टूटने की भी बात सामने आई. सड़क पर जगह-जगह चप्पलें, टूटी चूड़ियां और चश्मे बिखरी नजर आईं.
छोटे व्यापारी हो रहे परेशान- कांग्रेस
करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया. वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य का कहना है कि बीते 2 दिन से मिताली चौक और दंतेश्वरी मंदिर परिसर में छोटे व्यापारियों का व्यापार जन्मोत्सव और दीपोत्सव को लेकर प्रभावित हो रहा है.
जन्मदिन मनाने का विरोध नहीं लेकिन...
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे गृह मंत्री से शांतिपूर्ण विरोध करके अगली बार अत्याचार नहीं करने की बात कह रहे थे. इसके बाद बहस बढ़ गई. जन्मदिन मनाने का विरोध कतई नहीं था. भाजपाइयों को सीटी मैदान, गांधी मैदान या दलपत सागर में मनाना था. लेकिन उन्होंने मंदिर के प्रांगण में गलत चयन किया.
हम गरीब और छोटे व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये देखकर भाजपाइयों के पेट में दर्द हो रहा है, उन्होंने महिलाओं के ऊपर चप्पल भी फेंकी. लोगों को व्यापार करने और मंदिर जाने से रोका जा रहा है. जो अन्याय है जिसका विरोध है. भाजपा सत्ता के बलबूते कूद रही है. सत्ता आती और जाती है. इस तरह का रवैया नहीं सहा जाएगा.- सुशील मौर्य, जिला अध्यक्ष कांग्रेस
बीजेपी ने कहा- सिर्फ कांग्रेस कर रही राजनीति
भाजपा युवामोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिलाष यादव का कहना है कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है. जिसको लेकर कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है. इसलिए विरोध किया जा रहा है. इसके साथ ही कांग्रेसी और उनके पार्षद जूते चप्पल फेंक रहे हैं. कांग्रेस देशविरोधी पार्टी रही है.