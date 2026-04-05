ETV Bharat / state

मलखंभ में छत्तीसगढ़ की बेटी करेगी कमाल, इंटरनेशनल खेलने संता पोटाई जाएंगी बेल्जियम

सरगुजा: छत्तीसगढ़ की बालिका मलखंभ टीम से 2 लड़कियां इंटरनेशनल खेलने के लिए बेल्जियम जाने वाली हैं. इनमे से एक हैं संता पोटाई जो पहले भी भूटान में अंतरराष्ट्रीय गेम खेल चुकी हैं. इस बार उनको बेल्जियम जाने का मौका मिला है. संता छत्तीसगढ़ की उसी टीम का हिस्सा हैं जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के मलखंभ की गोल्ड मेडलिस्ट बनी हैं.

अंबिकापुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में शामिल होने के लिये नारायणपुर जिले से बच्चे अंबिकापुर आए. यहां बालिका और बालक दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हए पहला स्थान प्राप्त किया. इस दौरान ईटीवी भारत ने संता पोटाई से बातचीत की. संता पोटाई कहती है, " मै 2018 से मलखंभ खेल रही हूं, मैं अंतररारष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुकी हूं. यहां पर हमारी टीम ने गोल्ड जीता है. संता पोटाई ने बताया कि वो दो बार नेशनल खेल चुकी हैं और एक बार इंटरनेशनल. संता पोटाई कहती हैं आने वाले दिनों में उनको अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का मौका बेल्जियम में मिलने वाला है. कुल दो लोग वहां जाएंगे. संता बताती हैं कि वो लोग जहां पर प्रैक्टिस करते हैं वहां पर बारिश के दिनों में भीगने का खतरा रहता है. अगर इनडोर प्रैक्टिस की व्यवस्था हो तो उनको और बेहतर परिणाम दिखाने का मौका मिलेगा.

मलखंभ में छत्तीसगढ़ की बेटी करेगी कमाल (ETV Bharat)

इंटरनेशनल खेलने संता पोटाई जाएगी बेल्जियम

घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से निकले ये बच्चे आज राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपना और अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं. नक्सलवाद के खात्मे के ऐलान के बाद बस्तर में और तेजी से विकास के काम होंगे. इसका सीधा फायदा खेल और खिलाड़ियों को भी मिलेगा. सरकार ने भी साफ कर दिया है कि हम बस्तर को रायपुर की तरह विकसित करेंगे. रायपुर के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वहीं सुविधाएं बस्तर को भी दी जाएंगी.