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राष्ट्रपति भवन में बस्तर की संस्कृति का होगा सम्मान, मांझी-चालकी प्रतिनिधियों के साथ भोजन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

बस्तर पंडुम के 100 विजेता और 125 मांझी-चालकी प्रतिनिधि 30 जुलाई को राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे.

Bastar culture honoured
राष्ट्रपति भवन में बस्तर की संस्कृति का सम्मान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 9:26 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ और बस्तर को गौरवान्वित और सम्मानित किए जाने का पल आने वाला है. आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बस्तर के मांझी-चालकी प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति भवन आमंत्रित किया है. 30 जुलाई को बस्तर पंडुम के 100 विजेता और 125 मांझी-चालकी प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली जाएंगे, जहां राष्ट्रपति उनके साथ भोजन करेंगी.



राष्ट्रपति भवन में मिलेगा बस्तर की परंपरा को सम्मान

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बस्तर के मांझी-चालकी प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति भवन आमंत्रित किया है. इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे.

राष्ट्रपति भवन में बस्तर की संस्कृति का सम्मान (ETV Bharat)

हमारे छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए बड़े सम्मान की बात है कि राष्ट्रपति ने हमें निमंत्रण भेजा है. हम सभी लोग जाएंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करेंगे. मुलाकात के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और हमारे डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री विजय शर्मी जी हमारे साथ होंगे: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



30 जुलाई को दिल्ली जाएंगे 225 प्रतिनिधि

बस्तर पंडुम के 100 विजेता और 125 मांझी-चालकी प्रतिनिधि 30 जुलाई को राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे. यह प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दिल्ली जाएगा. इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बस्तर से पहुंचे प्रतिनिधियों के साथ भोजन करेंगी. इसे बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर मिले सम्मान के रूप में देखा जा रहा है.

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