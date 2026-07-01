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बस्तर के चित्रकोट जलप्रपात में करोड़ों की योजना बेकार, उद्घाटन से पहले बंद पड़ा लेजर शो

बस्तर के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने वाली करोड़ों की योजना बेकार हो गई है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 1, 2026 at 6:26 PM IST

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जगदलपुर: बस्तर के विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात से बदहाली की खबर सामने आई है. यहां पर्यटकों को लुभाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर लगाई गई लेजर लाइट शो परियोजना ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है. भूपेश बघेल की सरकार ने नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से लेजर शो के लिए 10 करोड़ रुपये खर्च किए थे. अब यह प्रोजेक्ट सिर्फ शो पीस बनकर रह गया है. करोड़ों की लागत से लगा सिस्टम सिर्फ नाम का साबित हो रहा है.

चित्रकोट झरने को लेकर बड़ी लापरवाही

प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनियाभर में पहचान रखने वाले चित्रकोट जलप्रपात को रात के समय भी आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए यहां अत्याधुनिक लेजर लाइट शो की व्यवस्था की गई थी. इसके लिए बड़े-बड़े पोल लगाए गए, लेजर सिस्टम स्थापित किया गया और दो से तीन बार इसका ट्रायल भी किया गया. लेकिन ट्रायल के बाद यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई.

बस्तर के चित्रकोट झरने की लाइट बंद (ETV BHARAT)

खस्ताहाल में लेजर शो प्रोजेक्ट

जानकारी के अनुसार लेजर लाइट लगाने वाले ठेकेदार ने आज तक इस परियोजना को किसी विभाग या संस्था को विधिवत हैंडओवर ही नहीं किया. समय के साथ अब इस परियोजना की हालत भी खराब होती जा रही है. कई पोलों में लगी लाइटें गायब हो चुकी हैं. वहीं लेजर शो के संचालन में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां भी नहीं हैं.

Chitrakote Waterfall in Bastar
बस्तर का चित्रकोट जल प्रपात (ETV BHARAT)

यदि इस लेजर शो को शुरू किया जाए तो शाम के समय जलप्रपात का रंगीन और मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा. जिससे नाइट टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और बस्तर की पर्यटन पहचान और मजबूत होगी. यही देखने चित्रकोट आये हुए थे लेकिन पता चला कि यह बंद है. जिससे निराशा हाथ लगी है- संदीप साहू, पर्यटक

The laser light at Chitrakote Falls is out of order
चित्रकोट जल प्रपात का लेजर लाइट खराब (ETV BHARAT)

किसी भी विभाग के पास योजना की कोई जानकारी नहीं

सबसे हैरानी की बात यह है कि किसी भी विभाग के पास इसके रखरखाव या संचालन की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं है. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद इस परियोजना का कभी आधिकारिक उद्घाटन तक नहीं हुआ. आज यह लेजर लाइट सिस्टम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने की बजाय केवल खड़े पोलों तक सिमट गया है.

Chitrakote Waterfall laser show suspended.
चित्रकोट वाटरफॉल का लेजर शो बंद (ETV BHARAT)

चित्रकोट विधायक ने जताई नाराजगी

चित्रकोट विधायक विनायक गोयल ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि वे संबंधित विभाग से पूरी जानकारी लेकर यह पता करेंगे कि आखिर करोड़ों रुपये की इस परियोजना का संचालन अब तक क्यों शुरू नहीं हो पाया. इसे जल्द चालू कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

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BASTAR TOURISTS UPSET
चित्रकोट जलप्रपात लेजर शो
बस्तर के टूरिस्ट स्पॉट
BASTAR CHITRAKOTE WATERFALL

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