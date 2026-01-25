छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती को पद्म पुरस्कार, बस्तर की सेवा संस्कृति को मिली राष्ट्रीय पहचान
दंतेवाड़ा की बुधरी ताती का पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयन होने पर पूरे बस्तर में खुशी का माहौल है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 25, 2026 at 10:16 PM IST
दंतेवाड़ा: बस्तर के वनांचल में बदलाव की जो मशाल दशकों पहले जली थी, आज वही राष्ट्रीय सम्मान की रोशनी बनकर चमक रही है. दंतेवाड़ा जिले के हीरानार गांव की रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता बुधरी ताती का चयन पद्मश्री पुरस्कार के लिए हुआ है. इस खबर ने दंतेवाड़ा सहित पूरे बस्तर में खुशी की लहर पैदा कर दी है.
बुधरी ताती ने नक्सलगढ़ में फैलाया उजाला
बुधरी ताती ने नक्सलगढ़ दंतेवाड़ा में समाज सेवा के विस्तार से उजाला फैलाने का काम किया है. उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और नशामुक्ति जैसे क्षेत्रों में कई सालों तक काम किया. लोगों को जागरुक किया. उनके इस योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है.
संघर्ष के दम पर समाज में परिवर्तन लाने का काम किया
बुधरी ताती का जीवन संघर्ष, संवेदना और समाज परिवर्तन की कहानी है. साल 1986 से उन्होंने दंतेवाड़ा के हीरानार गांव में रहकर आदिवासी समाज को शिक्षा से जोड़ने का काम किया. इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक एकजुटता मजबूत करने का कठिन कार्य शुरू किया. उस दौर में बस्तर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही मोर्चों पर बेहद पिछड़ा था. कठिन भौगोलिक परिस्थिति और संसाधनों की कमी में उन्होंने लोगों के बीच समाज सेवा का काम किया. उन्हें जागरुक किया और समाज में परिवर्तन लाने का कार्य किया.
महिला सशक्तिकरण के लिए जीवन किया समर्पित
बुधरी ताती ने महिला सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. बुधरी ताती ने महिलाओं को केवल अधिकारों की जानकारी ही नहीं दी, बल्कि बचत और स्वरोजगार के जरिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता भी दिखाया. उन्होंने हजारों आदिवासी महिलाओं को समूहों से जोड़ा, बचत की आदत डलवाई और स्वरोजगार के अवसर पैदा किए. इसका असर हुआ कि महिलाएं अपने परिवार और समाज में फैसले लेने लगी. आज बस्तर के कई आदिवासी इलाकों में महिलाएं अपने अधिकार समझती हैं और शासन की योजनाओं का लाभ आत्मविश्वास के साथ ले रही हैं. यह बदलाव उनकी लगातार मेहनत का नतीजा है.
बस्तर का दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैंने वह समय देखा है जब यहां संसाधन न के बराबर थे और परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण थीं. उस दौर में मैंने ठान लिया कि बस्तर की महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना है. मेरी यही सोच आगे चलकर आंदोलन बनी. जिसका परिणाम है कि आज दंतेवाड़ा की महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर हुई है- बुधरी ताती, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित
नशा मुक्ति की चलाई मुहिम
बुधरी ताती ने स्वास्थ्य और नशामुक्ति के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया है. उन्होंने नशे के दुष्परिणामों को लेकर गांव-गांव जाकर परिवारों के साथ बातचीत की. इसके साथ ही उन्होंने नशामुक्ति को लेकर मुहिम चलाई. जिसका जमीनी स्तर पर बदलाव दिखा और परिवारों में सकारात्मक रुख पैदा हुआ.
पद्मश्री सम्मान की घोषणा केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि बस्तर के वनांचल में जमीनी स्तर पर हुए परिवर्तन की पहचान है. यह उन तमाम महिलाओं और समुदायों की जीत है, जिन्हें बुधरी ताती ने भरोसा, हौसला और दिशा दी. उनका जीवन बताता है कि सच्ची सेवा और निरंतर प्रयास से सबसे किसी भी दुर्गम इलाके में बदलाव आया जा सकता है.