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बस्तर जिले में राशन दुकान में फर्जी हस्ताक्षर का आरोप, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, सचिव पर कार्रवाई की मांग

जिले के भड़ीसगांव राशन दुकान को लेकर विवाद, बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, नए सहायता समूह को काम सौंपने की मांग

Bastar ration shop forgery
बस्तर जिले में राशन दुकान में फर्जी हस्ताक्षर का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 3, 2026 at 8:30 PM IST

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जगदलपुर: बस्तर जिले में राशन दुकान के संचालन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. तोकापाल विकासखंड के ग्राम भड़िसगांव के ग्रामीणों ने राशन वितरण में गड़बड़ी और फर्जी हस्ताक्षर कर दुकान संचालित किए जाने का आरोप लगाया है. इसे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है.

बस्तर जिले के भड़ीसगांव राशन दुकान को लेकर विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?

ग्राम भड़िसगांव के उपसरपंच नरसिंग सोनकर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे. उनका आरोप है कि वर्षों से राशन वितरण में अनियमितताएं हो रही हैं और महालक्ष्मी महिला स्वसहायता समूह की पूर्व अध्यक्ष के नाम से कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षर कर राशन दुकान चलाई जा रही है. समूह के अधिकांश सदस्यों को हटाने के बावजूद सचिव अकेले दुकान का संचालन कर रही हैं और वितरण से जुड़े दस्तावेजों में भी कथित फर्जीवाड़ा किया गया है.

Bastar ration shop forgery
बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, नए सहायता समूह को काम सौंपने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नए सहायता समूह को सौंपने की मांग

महालक्ष्मी महिला स्वसहायता समूह की पूर्व अध्यक्ष खिरमनी ठाकुर ने भी आरोप लगाया कि उनके नाम से कई वर्षों से फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर सचिव समेत दोषियों पर कार्रवाई करने और राशन दुकान का संचालन किसी नए स्वसहायता समूह को सौंपने की मांग की.

अधिकारी का क्या कहना है?

मामले में संयुक्त कलेक्टर ए.आर. राणा ने कहा कि शिकायत को जांच के लिए एसडीएम तोकापाल के पास भेजा जाएगा. जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर राशन दुकान के संचालन को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा.

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