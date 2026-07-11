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बस्तर के बकावंड ब्लॉक ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में छत्तीसगढ़ में रहा अव्वल, 130 छात्र चयनित

बस्तर: जिले के बकावंड विकासखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है. केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में बकावंड ब्लॉक पूरे छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर आया है. इस परीक्षा में अकेले बकावंड ब्लॉक से रिकॉर्ड 130 विद्यार्थियों का चयन हुआ है. बकावंड की इस बड़ी सफलता की बदौलत अब पूरा बस्तर जिला भी इस परीक्षा के नतीजों में पूरे प्रदेश के भीतर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है.

होनहार छात्रों को हर महीने मिलेगी आर्थिक मदद

इस परीक्षा में सफलता पाने वाले विद्यार्थियों के लिए आगे की पढ़ाई अब बेहद आसान हो पाएगी. चयनित विद्यार्थियों को केंद्र सरकार की तरफ से अगले 4 साल तक हर महीने 1-1 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी. इस आर्थिक सहायता से ग्रामीण और गरीब परिवार के बच्चों को अपनी पुस्तकें, कॉपियां, स्टेशनरी और पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी अन्य जरूरी सामग्री खरीदने में बड़ी मदद मिलेगी.

होनहार छात्रों को 4 साल तक हर महीने मिलेंगे 1-1 हजार रुपए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षा विभाग की विशेष रणनीति से मिली बड़ी सफलता

बकावंड ब्लॉक को मिली इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे शिक्षा विभाग की अच्छी रणनीति और कड़ी मेहनत रही है. बकावंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) चंद्रशेखर यादव ने बताया कि बच्चों को परीक्षा में पास कराने के लिए विशेष कोचिंग का इंतजाम किया गया था. शिक्षकों ने विद्यार्थियों को लगातार सही मार्गदर्शन दिया और उनकी तैयारी को परखने के लिए लगातार मॉक टेस्ट (अभ्यास परीक्षा) कराए, जिसका नतीजा आज पूरे प्रदेश के सामने है.

कलेक्टर जी के निर्देश पर हमने बच्चों को विशेष रणनीति के तहत नियमित कोचिंग, मार्गदर्शन और मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई थी. एक टारगेट लेकर हम बच्चों को इस परीक्षा में बैठाने की तैयारी कर रहे थे. जिसके परिणाम भी अच्छे मिले. पूरे बस्तर जिले से 177 छात्र-छात्राएं चयनित हुए हैं.- चन्द्रशेखर यादव, बीईओ बकावंड

अब नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी पर पूरा फोकस

इस शानदार परिणाम से उत्साहित होकर बस्तर का शिक्षा विभाग अब आगे की बड़ी तैयारियों में जुट गया है. अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसी ही विशेष रणनीतियों के माध्यम से अधिक से अधिक बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति योजनाओं का फायदा दिलाया जाएगा. छात्रवृत्ति परीक्षा में परचम लहराने के बाद, अब विभाग जिले के ग्रामीण होनहार बच्चों को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार कर रहा है, ताकि उन्हें देश के बेहतरीन स्कूलों में मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.