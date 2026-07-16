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महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 50 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, 6 महीने में 37 करोड़ से ज्यादा का गांजा पकड़ाया

महासमुंद की बसना पुलिस ने 50 किलो गांजा के साथ 28 लाख की संपत्ति जब्त की.

MAHASAMUND GANJA SMUGGLING
महासमुंद गांजा तस्करी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 12:42 PM IST

2 Min Read
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महासमुंद: जिले की बसना थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ बिलासपुर निवासी एक अंतरजिला तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से गांजा, महिंद्रा बोलेरो और मोबाइल सहित 28 लाख 500 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.

50 किलो गांजा पकड़ाया

जानकारी के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को मुखबिर की सूचना पर पलसापाली बैरियर (पदमपुर रोड) पर नाकाबंदी कर गाड़ियों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान ओडिशा के पदमपुर की ओर से आ रही सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो (CG10AB6529) को रोककर तलाशी ली गई. गाड़ी की पीछे की सीट में छिपाकर रखी गई दो बोरियों से 50 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गांजा ओडिशा से लाकर शिवरीनारायण के पास 'नायक भैया' को सप्लाई किया जाना था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बसना थाना में अपराध क्रमांक 385/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(ii)(C) के अंतर्गत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान धनीराम साहू (31 वर्ष), निवासी लोहरसी (सोन), थाना पचपेड़ी, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है. आरोपी से जब्त सामग्रीयों में 50.200 किलो गांजा (अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये) महिंद्रा बोलेरो (अनुमानित कीमत 3 लाख रुपये) एक मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत 500 रुपये) कुल जब्त संपत्ति की अनुमानित कीमत 28,00,500 रुपये है.

जनवरी से जुलाई तक 37 करोड़ से ज्यादा का गांजा बरामद

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय ने फोन पर जानकारी दी की जनवरी 2026 से अब तक जिले में एनडीपीएस एक्ट के 115 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं. इस दौरान कुल 7,481.581 किलो (74 क्विंटल 81 किलो) गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 37 करोड़ 31 लाख 71 हजार 150 रुपये है, जब्त किया गया है. वहीं, अब तक 284 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 71 छत्तीसगढ़ और 213 अन्य राज्यों के निवासी हैं.

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