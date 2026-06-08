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बसना धान खरीदी केंद्र घोटाला के आरोपी गिरफ्तार, 4.50 करोड़ का किया था गबन

बसना धान खरीदी केंद्र में 4.50 करोड़ के घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों के अरेस्ट किया.

Basna paddy scam
बसना धान खरीदी केंद्र घोटाला के आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 8, 2026 at 6:57 PM IST

3 Min Read
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महासमुंद : महासमुंद जिले के चर्चित धान हेराफेरी और गबन मामले में बसना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. वर्ष 2020-21 में धान खरीदी केंद्र पिरदा में 17,210.72 क्विंटल धान की हेराफेरी कर लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए के गबन के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे, दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.गिरफ्तार आरोपियों में तत्कालीन धान खरीदी केंद्र प्रभारी एवं व्यवस्थापक कन्हाई सेठ और तत्कालीन सेल्समैन राजकुमार पटेल शामिल हैं.

आर्थिक क्षति पहुंचाने का था मामला

शिकायतकर्ता राजेश कुमार सिदार ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र में 17,210.72 क्विंटल धान का गबन कर शासन को लगभग 4.50 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है.शिकायत के आधार पर थाना बसना में अपराध क्रमांक 163/2024 के तहत धारा 420, 409 एवं 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान पुलिस ने पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया था, जबकि मामले के अन्य आरोपी फरार चल रहे थे.


आरोपियों ने जांच के दौरान कबूला गुनाह

पुलिस टीम लगातार फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर 8 जून 2026 को पुलिस ने मामले के दो मुख्य फरार आरोपी कन्हाई सेठ और राजकुमार पटेल को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की.

शासन को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाने वाले इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.आर्थिक अपराधों में शामिल लोगों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा.जिले में ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जांच आगे भी जारी रहेगी- प्रतिभा पाण्डेय,एएसपी

न्यायिक रिमांड में भेजे गए आरोपी

वहीं जांच के दौरान संकलित दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों से भी गबन में उनकी भूमिका प्रमाणित हुई.पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.पुलिस के मुताबिक जिले में आर्थिक अपराधों, भ्रष्टाचार और शासकीय संपत्ति के गबन से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं.

इसी क्रम में बसना थाना पुलिस लंबे समय से फरार आरोपियों की तलाश की जा रही थी. मामले की शुरुआत 27 मार्च 2024 को हुई थी, जब प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिरदा के धान उपार्जन केंद्र में बड़े पैमाने पर धान हेराफेरी की शिकायत थाना बसना में दर्ज कराई गई थी.

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