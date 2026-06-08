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बसना धान खरीदी केंद्र घोटाला के आरोपी गिरफ्तार, 4.50 करोड़ का किया था गबन

महासमुंद : महासमुंद जिले के चर्चित धान हेराफेरी और गबन मामले में बसना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. वर्ष 2020-21 में धान खरीदी केंद्र पिरदा में 17,210.72 क्विंटल धान की हेराफेरी कर लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए के गबन के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे, दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.गिरफ्तार आरोपियों में तत्कालीन धान खरीदी केंद्र प्रभारी एवं व्यवस्थापक कन्हाई सेठ और तत्कालीन सेल्समैन राजकुमार पटेल शामिल हैं.



आर्थिक क्षति पहुंचाने का था मामला

शिकायतकर्ता राजेश कुमार सिदार ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र में 17,210.72 क्विंटल धान का गबन कर शासन को लगभग 4.50 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है.शिकायत के आधार पर थाना बसना में अपराध क्रमांक 163/2024 के तहत धारा 420, 409 एवं 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान पुलिस ने पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया था, जबकि मामले के अन्य आरोपी फरार चल रहे थे.



आरोपियों ने जांच के दौरान कबूला गुनाह



पुलिस टीम लगातार फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर 8 जून 2026 को पुलिस ने मामले के दो मुख्य फरार आरोपी कन्हाई सेठ और राजकुमार पटेल को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की.