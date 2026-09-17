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बासमती 1509 ने बदली किसानों की किस्मत, थानेसर मंडी में ₹4000 क्विंटल तक पहुंचा भाव, किसानों को एक एकड़ में ₹1 लाख तक कमाई

थानेसर मंडी में बासमती 1509 का भाव ₹4000 क्विंटल पहुंच गया है. अच्छी पैदावार और कीमत से किसानों की कमाई बढ़ी है.

Kurukshetra Basmati 1509
बासमती 1509 ने बदली किसानों की किस्मत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2026 at 2:42 PM IST

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कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र और थानेसर क्षेत्र की अनाज मंडियों में धान की आवक तेज हो गई है. इस बार बासमती 1509 वैरायटी किसानों के लिए उम्मीद की फसल बनकर सामने आई है. थानेसर अनाज मंडी में 1509 धान का भाव ₹4000 प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है. पिछले कुछ वर्षों में करीब ₹2500 प्रति क्विंटल के आसपास बिकने वाली इस वैरायटी के दाम में आई तेजी से किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है.

कम बारिश के बावजूद फसल की पैदावार बेहतर: मंडी में बासमती 1509 लेकर पहुंचे किसान बल्लू ने बताया कि, "हमने करीब तीन एकड़ में यह फसल लगाई थी. इस सीजन में क्षेत्र में बारिश औसतन कम हुई, लेकिन इसके बावजूद खेतों में फसल की पैदावार अच्छी रही. धान साफ होने के साथ बाजार में बेहतर भाव मिलने से किसानों को लागत निकालने के बाद अच्छी आमदनी की उम्मीद है."

थानेसर मंडी में ₹4000 क्विंटल तक पहुंचा भाव, किसानों को एक एकड़ में ₹1 लाख तक कमाई (ETV Bharat)

तीन-चार साल से दबाव में था 1509 का भाव: वहीं, कमीशन एजेंट चरणजीत लाल ने कहा कि, "पिछले तीन-चार साल से बासमती 1509 के भाव में काफी दबाव बना हुआ था. पिछले कुछ सालों में 1509 करीब ₹2500 प्रति क्विंटल के आसपास बड़ी मुश्किल से बिकता था. इस बार ₹4000 तक का भाव मिलना किसानों के लिए काफी राहत की बात है. पहले भी इस वैरायटी में किसानों को अच्छे दाम मिलते रहे हैं. इस बार फसल साफ होने और बेहतर भाव मिलने के कारण किसान एक एकड़ से करीब ₹1 लाख तक की कमाई कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “अगर इस बार बारिश ज्यादा होती तो बीमारी की आशंका बढ़ सकती थी, लेकिन कम बारिश के कारण धान साफ रहा और उत्पादन भी अच्छा हुआ. ऊपर से भाव बेहतर मिलने से किसानों को फायदा हो रहा है."

नए चावल की कमी और उत्पादन को लेकर बाजार में चर्चा: बासमती 1509 के दाम बढ़ने के कारणों पर चरणजीत लाल ने कहा कि, "फिलहाल बाजार में नया चावल कम होने की स्थिति और उत्पादन को लेकर बनी चर्चाएं भाव को प्रभावित कर सकती हैं. संभव है कि बाजार में अभी नया चावल कम हो या व्यापारियों को उत्पादन कम रहने की आशंका हो. कृषि विशेषज्ञों ने भी कम बारिश के कारण उत्पादन प्रभावित होने की बात कही थी, इसलिए व्यापारी अच्छे दाम पर धान खरीद रहे हों."

प्राइवेट एजेंसियां कर रहीं 1509 की खरीद: वहीं, थानेसर अनाज मंडी के सचिव हरजीत सिंह ने बताया कि, "किसानों की सुविधा के लिए मंडी में आवश्यक इंतजाम किए गए हैं. बासमती 1509 की खरीद मुख्य रूप से प्राइवेट एजेंसियों द्वारा की जा रही है और किसानों को बाजार के अनुसार अच्छे दाम मिल रहे हैं. मंडी में 1509 के साथ परमल धान की आवक भी शुरू हो चुकी है."

आवक बढ़ने की उम्मीद: मंडी में बासमती 1509 के भाव में आई तेजी से किसानों और आढ़तियों में उत्साह है. आने वाले दिनों में धान की आवक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. किसानों की नजर अब इस बात पर है कि मंडी में बढ़ती आवक के बीच 1509 के भाव किस स्तर पर बने रहते हैं.

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