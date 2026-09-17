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बासमती 1509 ने बदली किसानों की किस्मत, थानेसर मंडी में ₹4000 क्विंटल तक पहुंचा भाव, किसानों को एक एकड़ में ₹1 लाख तक कमाई

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र और थानेसर क्षेत्र की अनाज मंडियों में धान की आवक तेज हो गई है. इस बार बासमती 1509 वैरायटी किसानों के लिए उम्मीद की फसल बनकर सामने आई है. थानेसर अनाज मंडी में 1509 धान का भाव ₹4000 प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है. पिछले कुछ वर्षों में करीब ₹2500 प्रति क्विंटल के आसपास बिकने वाली इस वैरायटी के दाम में आई तेजी से किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है.

कम बारिश के बावजूद फसल की पैदावार बेहतर: मंडी में बासमती 1509 लेकर पहुंचे किसान बल्लू ने बताया कि, "हमने करीब तीन एकड़ में यह फसल लगाई थी. इस सीजन में क्षेत्र में बारिश औसतन कम हुई, लेकिन इसके बावजूद खेतों में फसल की पैदावार अच्छी रही. धान साफ होने के साथ बाजार में बेहतर भाव मिलने से किसानों को लागत निकालने के बाद अच्छी आमदनी की उम्मीद है."

थानेसर मंडी में ₹4000 क्विंटल तक पहुंचा भाव, किसानों को एक एकड़ में ₹1 लाख तक कमाई (ETV Bharat)

तीन-चार साल से दबाव में था 1509 का भाव: वहीं, कमीशन एजेंट चरणजीत लाल ने कहा कि, "पिछले तीन-चार साल से बासमती 1509 के भाव में काफी दबाव बना हुआ था. पिछले कुछ सालों में 1509 करीब ₹2500 प्रति क्विंटल के आसपास बड़ी मुश्किल से बिकता था. इस बार ₹4000 तक का भाव मिलना किसानों के लिए काफी राहत की बात है. पहले भी इस वैरायटी में किसानों को अच्छे दाम मिलते रहे हैं. इस बार फसल साफ होने और बेहतर भाव मिलने के कारण किसान एक एकड़ से करीब ₹1 लाख तक की कमाई कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “अगर इस बार बारिश ज्यादा होती तो बीमारी की आशंका बढ़ सकती थी, लेकिन कम बारिश के कारण धान साफ रहा और उत्पादन भी अच्छा हुआ. ऊपर से भाव बेहतर मिलने से किसानों को फायदा हो रहा है."