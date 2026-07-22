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बीएएसएलपी प्रथम वर्ष के लिए आवेदन आमंत्रित , लेट फीस के साथ 13 अगस्त तक जमा होंगे फॉर्म

बीएएसएलपी प्रथम वर्ष के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय ने आवेदन आमंत्रित किए हैं.

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बीएएसएलपी प्रथम वर्ष के लिए आवेदन आमंत्रित (ETV BHARAT CHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 4:19 PM IST

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रायपुर : पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के नाक, कान एवं गला विभाग ने बीएएसएलपी के लिए आवेदन मंगवाएं हैं. बीएएसएलपी (बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी) प्रथम वर्ष सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए सूचना जारी हुई है. विभागाध्यक्ष ईएनटी विभाग के कार्यालय के सूचना के अनुसार अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं प्रॉस्पेक्टस www.raipurbaslp.org⁠ से डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा. आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है. विलंब शुल्क 100 रुपए के साथ आवेदन 13 अगस्त 2026 तक स्वीकार होंगे.




कहां भेजना है आवेदन ?
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपए और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 350 रुपए निर्धारित किया गया है. आवेदन शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट बी.ए.एस.एल.पी पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के नाम से देय होगा. आवेदन पत्र भेजने का पता. रूम नंबर 224 डिपार्टमेंट ऑफ़ ऑडियोयोलॉजी और स्पीच थेरेपी यूनिट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल हॉस्पिटल रायपुर पिन कोड 492001. प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत प्रारंभिक मेरिट सूची 20 अगस्त 2026 को संस्थान की वेबसाइट www.raipurbaslp.org⁠ पर जारी की जाएगी.


मेरिट सूची में कैसे करें दावा आपत्ति ?

मेरिट सूची में दावा आपत्ति के लिए अभ्यर्थी दिनांक 31 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन डाउनलोड कर हार्ड कॉपी भरकर coursecoordinatorbaslp@gmail.com में मेल या विभाग में जमा कर सकते हैं. 31 अगस्त के बाद दावा आपत्ति हेतु किए गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे.


कब जारी होगी अंतिम मेरिट सूची ?
दावा-आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम मेरिट सूची 9 सितंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी. प्रवेश के लिए काउंसलिंग दिनांक 16.09.2026 को आयोजित होगी. प्रवेश से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को प्रॉस्पेक्टस का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने और कार्यालयीन समय में फोन नंबर 0771-2890137 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है.

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