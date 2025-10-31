ETV Bharat / state

बास्केट बॉल प्लेयर दिव्या रंगारी की सक्सेस स्टोरी, स्टेट लेवल स्कूल गेम्स में कर रहीं शिरकत

छत्तीसगढ़ के सरगुजा में राज्य स्तरीय स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया है. पेश है बास्केट बॉल नेशनल टीम की खिलाड़ी दिव्या रंगारी से बातचीत.

Basketball Player Divya Rangari Success Story
बास्केट बॉल प्लेयर दिव्या रंगारी की सफलता की कहानी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2025 at 6:42 PM IST

सरगुजा: छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में राज्य स्तरीय स्कूल खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. यहां पूरे प्रदेश के अलग अलग संभाग और जिलों से खिलाड़ी पहुंचे हैं. ईटीवी भारत ने इस अवसर पर बास्केट बॉल खिलाड़ी दिव्या रंगारी से खास बातचीत की है. दिव्या का खेल जीवन का सफल कैसा रहा. कैसे उन्होंने कई परेशानियों के बीच मुकाम पाया. इस पर उनसे बातचीत की गई है.

कई कठिनाइयों को पार कर पाई सफलता: दिव्या रंगारी ने कहा कि वे महासमुंद की रहने वाली हैं और परिवार के साथ रायपुर में रहती हैं. उन्होंने बताया कि उनका परिवार एक माध्यम वर्गीय परिवार है. बास्केट बॉल प्लेयर बनना आसान नहीं था. कई तरह की संघर्षों को मात देकर उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया. उन्होंने बताया कि तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़ बास्केट बॉल की यूथ इंडिया टीम से खेल रही हैं. दिव्या के पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं और मा भी निजी नर्सिंग होम में नर्स हैं. एक परिवार में कुल सात सदस्य एक साथ रहते है. कई तरह की परेशानियों को पार कर वह प्लेयर बनीं हैं.

देश दीपक गुप्ता की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

मैंने चार साल पहले एक छोटे से ग्राउंड में खेलना शुरू किया. शुरुआत में किसी तरह की सुविधा नहीं मिली. लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही. पापा और मम्मी उतना फाइनेंस का सपोर्ट नही कर पाते हैं. लेकिन ग्राउंड के लोग बहोत सपोर्ट करते है. मैं यूथ से कहूंगी की अपने सपने को पाने के लिए संघर्ष करिए. कभी भी निराश मत होइए- दिव्या रंगारी, बास्केट बॉल प्लेयर, छत्तीसगढ़

दिव्या रंगारी ने बताया कि उन्होंने एक स्टेट, चार नेशनल और दो इंटरनेश्नल प्रतियोगिता खेली है. अभी ही एशिया कप जीत के आये हैं और आगे भी बहुत खेलना है, हमारी टीम तो हर साल ही अच्छी रहती है, यहां के स्कूल गेम में भी हम फर्स्ट आये हैं गोल्ड लगा है.

इंडिया के लिए खेलते हुए एक गोल्ड लगा था और अभी एशिया लेवल पर डिवीजन बी से डिवीजन ए में पहुंच गये है. इंडिया के लिए सीनियर लेवल तक भी खेलना है. मै रेलवे की टीम से खेलना चाहूंगी-दिव्या रंगारी, बास्केट बॉल प्लेयर, छत्तीसगढ़

हालात से संघर्ष करिए कभी हार मत मानिए: दिव्या रंगारी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि कभी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए. अगर ग्राउंड नहीं है फिर भी खेलना है कभी पीछे नहीं हटना है. दिव्या आज बड़े मुकाम पर है वो देश की टीम में खेल रही है लेकिन बड़ी बात ये है की वो अपने अतीत का उतना ही सम्मान करती है जितना सम्मान वर्तमान का करती है. उन्होंने यूथ प्लेयर्स से अपील की है कि वे आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों को साकार करते रहें.

DIVYA RANGARI SUCCESS STORY
दिव्या रंगारी की सफलता
छत्तीसगढ़ स्कूल खेल कूद प्रतियोगिता
छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी
BASKETBALL PLAYER DIVYA RANGARI

