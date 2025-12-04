ETV Bharat / state

'खेल मैदानों की देखभाल करने वाले विभागों को अपनी काबिलियत पर अंडरटेकिंग देनी होगी'- खेल मंत्री

चंडीगढ़: बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत मामले में हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर गौरव गौतम ने कहा है कि "स्पोर्ट्स ग्राउंड्स की देखभाल करने वाले डिपार्टमेंट्स, जैसे एजुकेशन, पंचायत, वगैरह को अपनी काबिलियत पर अंडरटेकिंग देनी होगी."

मैदान की देखभाल करने वाले विभागों को देनी होगी अंडरटेकिंग: खेल मंत्री ने कहा "सभी ग्राउंड, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हों या पंचायत डिपार्टमेंट के, उन्हें ये अंडरटेकिंग देनी होगी कि मैदान ठीक हैं. हमने इस बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और हर ग्राउंड की जांच करने की डेडलाइन तय कर दी है. अगर ग्राउंड पंचायत या एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत है, तो उनसे अंडरटेकिंग ली जाएगी."

खेल विभाग ने दी थी सफाई: स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा था कि "बहादुरगढ़ बास्केटबॉल कोर्ट एक सरकारी स्कूल में है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि रोहतक के लाखनमाजरा में कोर्ट पंचायत डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है."

क्लीन चिट मामले पर सफाई: गौतम ने कहा कि "इस मामले में उनके अपने डिपार्टमेंट को क्लीन चिट देने का कोई मामला नहीं है." उन्होंने कहा "हमने सिर्फ़ इतना कहा था कि एक स्पोर्ट्स ग्राउंड पंचायत डिपार्टमेंट के अंडर है और दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर, लेकिन क्योंकि खिलाड़ी इन ग्राउंड पर ट्रेनिंग लेते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल है."