'खेल मैदानों की देखभाल करने वाले विभागों को अपनी काबिलियत पर अंडरटेकिंग देनी होगी'- खेल मंत्री
Basketball Player Death Case: बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत मामले पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने प्रतिक्रिया दी है. जानें उन्होंने क्या कहा.
Published : December 4, 2025 at 7:36 AM IST|
Updated : December 4, 2025 at 8:18 AM IST
चंडीगढ़: बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत मामले में हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर गौरव गौतम ने कहा है कि "स्पोर्ट्स ग्राउंड्स की देखभाल करने वाले डिपार्टमेंट्स, जैसे एजुकेशन, पंचायत, वगैरह को अपनी काबिलियत पर अंडरटेकिंग देनी होगी."
मैदान की देखभाल करने वाले विभागों को देनी होगी अंडरटेकिंग: खेल मंत्री ने कहा "सभी ग्राउंड, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हों या पंचायत डिपार्टमेंट के, उन्हें ये अंडरटेकिंग देनी होगी कि मैदान ठीक हैं. हमने इस बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और हर ग्राउंड की जांच करने की डेडलाइन तय कर दी है. अगर ग्राउंड पंचायत या एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत है, तो उनसे अंडरटेकिंग ली जाएगी."
खेल विभाग ने दी थी सफाई: स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा था कि "बहादुरगढ़ बास्केटबॉल कोर्ट एक सरकारी स्कूल में है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि रोहतक के लाखनमाजरा में कोर्ट पंचायत डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है."
क्लीन चिट मामले पर सफाई: गौतम ने कहा कि "इस मामले में उनके अपने डिपार्टमेंट को क्लीन चिट देने का कोई मामला नहीं है." उन्होंने कहा "हमने सिर्फ़ इतना कहा था कि एक स्पोर्ट्स ग्राउंड पंचायत डिपार्टमेंट के अंडर है और दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर, लेकिन क्योंकि खिलाड़ी इन ग्राउंड पर ट्रेनिंग लेते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल है."
खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को चार कैटेगरी में बांटा गया: इससे पहले, मंत्री ने कहा था कि "हरियाणा में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साइंटिफिक असेसमेंट के लिए, प्लेग्राउंड और स्टेडियम को A, B, C और D कैटेगरी में बांटा जाएगा. A-कैटेगरी के ग्राउंड बहुत अच्छे, सुरक्षित और तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार होंगे. B-कैटेगरी के ग्राउंड इस्तेमाल करने लायक हालत में होंगे. मंत्री ने कहा था कि C-कैटेगरी के ग्राउंड रिपेयर के बाद ही इस्तेमाल के लायक होंगे, जबकि D-कैटेगरी की फैसिलिटी पूरी तरह से बंद रहेंगी और किसी भी हालत में इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी."
खेल के मैदानों को किया जाएगा रेनोवेट: पिछले हफ्ते, खेल मंत्री ने पंचकूला में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने कहा कि "राज्य भर में स्टेडियमों और खेल के मैदानों की मरम्मत, अपग्रेडेशन और रीडेवलपमेंट के लिए 114 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं. ज़िला खेल परिषदों के पास मौजूद फ़ंड का एक बड़ा हिस्सा खेल के मैदानों को बड़े पैमाने पर रेनोवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा."
ये भी पढ़ें- Explainer: हरियाणा में दो खिलाड़ियों की मौत से खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठे सवाल, जानें क्या है जमीनी हकीकत
ये भी पढ़ें- बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत मामला, खेल विभाग ने खुद को दी क्लीन चिट, लिखा- 'घटना से विभाग का कोई संबंध नहीं'