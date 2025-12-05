ETV Bharat / state

बीजेपी नेता ने दीपेंद्र हुड्डा को ठहराया बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत का जिम्मेदार, बोले- "कांग्रेस सांसद की नीयत खराब थी"

मनीष ग्रोवर का दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना: बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर ने इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा "दीपेंद्र सिंह ने 2023 में 12 लाख रुपये दिए थे. 2025 में आपने 6 लाख रुपये और दिए. दो साल बाद 6 लाख क्यों दिए? क्योंकि आपकी नीयत खराब थी. जबकि स्टेडियम की रिनोवेशन का एस्टीमेट 18 लाख का था. वहां के सरपंच और अधिकारियों ने कहा कि इसका 18 लाख रुपये का एस्टिमेट है. आप इसका पूरा पैसा दो. जबकि वो राज्यसभा के एमपी थे. इसलिए ये झूठ बोलना गुमराह करना गलत है. ये जो इन्होंने आरोप लगाया है कि हमारा पैसा लगाते नहीं. आपने दिया ही 12 लाख जबकि उस वक्त एस्टिमेट 18 लाख का था. तब अधिकारियों और सरपंच ने मना कर दिया. शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का हो या फिर स्वास्थ्य का. आज हरियाणा बाकि राज्यों के मुकाबले अग्रणी है."

रोहतक: बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत का जिम्मेदार ठहराया है. बता दें कि रोहतक के लाखनमाजरा गांव में प्रैक्टिस के वक्त बास्केटबॉल का पोल गिरने से हार्दिक नाम के खिलाड़ी की मौत हो गई थी. ऐसा ही मामला पहले बहादुरगढ़ से सामने आया था. जहां ऐसे ही बास्केटबॉल का पोल गिरने से खिलाड़ी अमन की मौत हो गई थी. इन दोनों मामलों पर अब राजनीति तेज हो चुकी है.

स्टेडियम की रिनोवेशन के लिए दी ग्रांट पर उठाए सवाल: मनीष ग्रोवर का कहना है कि जब 2023 में स्टेडियम के रेनोवेशन का खर्च 18 लाख रुपये था, तो समय रहते दीपेंद्र ने 12 लाख ही क्यों दिए. अगर वो सारा पैसा एक साथ दे देते, तो ये स्थिति नहीं बनती.

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जारी की थी ग्रांट: साल 2023 में गांव के खिलाड़ियों और ग्रामीणों ने तत्कालीन राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मिनी स्टेडियम की मरम्मत व अन्य काम कराने की मांग की थी. नवंबर 2023 में दीपेंद्र ने सांसद कोटे से 11 लाख की ग्रांट जारी कर दी. 2024 में पंचायती राज विभाग ने डीनाआईटी तैयार की. विभाग ने 12.20 लाख रुपये का एस्टीमेट बनाया. 2024 में पंचायती राज विभाग ने पुरानी डीनाआईटी रद्द कर इसे नए सिरे से तैयार किया. बजट बढ़कर 18.50 लाख रुपये हो गया. जून 2025 में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सांसद कोटे से फिर 6.30 लाख रुपये की ग्रांट दे दी. पंचायती राज विभाग ने डीनाआईटी तैयार की. अक्टूबर में टेंडर भी जारी कर दिया. 10 नवंबर को काम शुरू होना था, जो अब तक भी नहीं हुआ.

कांग्रेस सांसद ने साधा था निशाना: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. दीपेंद्र ने कहा कि "पिछले 11 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लाखनमाजरा सहित किसी भी स्टेडियम हेतु कोई ग्रांट नहीं दी. मैंने सांसद निधि से साढ़े 18 लाख रुपये दिए, लेकिन उसे भी नहीं लगने दिया. कांग्रेस सरकार के समय हमने पूरे प्रदेश में 481 स्टेडियम बनाए और खेल सुविधाएं बढ़ाई. बीते 11 साल में बीजेपी सरकार ने ना तो कोई नया स्टेडियम बनाया, ना रखरखाव के लिए बजट दिया. उलटे पदक लाओ, पद पाओ नीति भी बंद कर दी. ऐसा लगता है कि BJP सरकार नहीं चाहती कि हरियाणा के युवा खेलों में आगे बढ़ें."

