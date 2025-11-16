ETV Bharat / state

DDA के पार्कों में बास्केटबॉल की एंट्री: LG ने दी जानकारी, दिल्लीवालों के लिए फिटनेस का नया विकल्प

नई दिल्ली: राजधानी के लोकप्रिय पार्कों में मनोरंजन व फिटनेस को एक साथ जोड़ने की दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने बड़ा कदम उठाया है. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया कि कुछ दिन पहले जिन पार्कों में खेलकूद की सुविधाएं बढ़ाने की योजना बनाई गई थी, उनमें से तीन पार्क, असीता, बांसरेरा व महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में अब मूवेबल बास्केटबॉल हूप्स व बॉल्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि लोग पहले ही इन नई सुविधाओं का उपयोग करना शुरू कर चुके हैं.

एलजी विनय कुमार सक्सेना ने ट्वीट करते हुए आगंतुकों से अपील की कि वे सिर्फ पार्कों में प्राकृतिक माहौल का आनंद लेने तक सीमित न रहें, बल्कि फ्री थ्रो और एयरबॉल जैसे खेलों में भी हाथ आजमाएं. उनके अनुसार यह पहल दिल्ली के लोगों को मनोरंजन के साथ फिटनेस से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. डीडीए इस लक्ष्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

इससे पहले डीडीए की ओर से चार प्रमुख स्थानों बांसरेरा, असीता, वटीका ऑन यमुना फ्लडप्लेंस व महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में मूवेबल बास्केटबॉल पोल्स लगाने की योजना सार्वजनिक की गई थी. पार्कों में भीड़ के हिसाब से इन पोल्स को जगह-जगह शिफ्ट किया जा सकेगा, जिससे अधिकतम लोग इसका लाभ उठा सकें. यह भी बताया गया था कि इन हूप्स को इंस्टॉल करने का उद्देश्य पार्कों में घूमने आने वाले लोगों को हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधियों से जोड़ना है, जिससे फिटनेस को लेकर जागरुकता बढ़े.