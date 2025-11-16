DDA के पार्कों में बास्केटबॉल की एंट्री: LG ने दी जानकारी, दिल्लीवालों के लिए फिटनेस का नया विकल्प
एलजी वीके सक्सेना ने इसे लेकर एक्स पर जानकारी दी. उनिहोने कहा कि यह फिटनेस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
Published : November 16, 2025 at 10:24 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के लोकप्रिय पार्कों में मनोरंजन व फिटनेस को एक साथ जोड़ने की दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने बड़ा कदम उठाया है. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया कि कुछ दिन पहले जिन पार्कों में खेलकूद की सुविधाएं बढ़ाने की योजना बनाई गई थी, उनमें से तीन पार्क, असीता, बांसरेरा व महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में अब मूवेबल बास्केटबॉल हूप्स व बॉल्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि लोग पहले ही इन नई सुविधाओं का उपयोग करना शुरू कर चुके हैं.
एलजी विनय कुमार सक्सेना ने ट्वीट करते हुए आगंतुकों से अपील की कि वे सिर्फ पार्कों में प्राकृतिक माहौल का आनंद लेने तक सीमित न रहें, बल्कि फ्री थ्रो और एयरबॉल जैसे खेलों में भी हाथ आजमाएं. उनके अनुसार यह पहल दिल्ली के लोगों को मनोरंजन के साथ फिटनेस से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. डीडीए इस लक्ष्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.
A few days back we had decided to introduce some sporting zing to our popular recreational parks.— LG Delhi (@LtGovDelhi) November 16, 2025
Today Asita, Baansera and Mehrauli Archaeological Park got their Movable Basketball Hoops, with a set of Balls.
Its heartening that enthusiasts have already started using the… pic.twitter.com/LMjHI6WMm4
इससे पहले डीडीए की ओर से चार प्रमुख स्थानों बांसरेरा, असीता, वटीका ऑन यमुना फ्लडप्लेंस व महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में मूवेबल बास्केटबॉल पोल्स लगाने की योजना सार्वजनिक की गई थी. पार्कों में भीड़ के हिसाब से इन पोल्स को जगह-जगह शिफ्ट किया जा सकेगा, जिससे अधिकतम लोग इसका लाभ उठा सकें. यह भी बताया गया था कि इन हूप्स को इंस्टॉल करने का उद्देश्य पार्कों में घूमने आने वाले लोगों को हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधियों से जोड़ना है, जिससे फिटनेस को लेकर जागरुकता बढ़े.
- पार्कों में खेलने योग्य गतिविधि होने से युवा और किशोर वर्ग अधिक आकर्षित होंगे. परिवार भी बच्चों के साथ खेलकूद करते हुए गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकेंगे.
- शाम की सैर के समय लोग आसानी से बास्केटबॉल खेल पाएंगे. इससे दैनिक शारीरिक गतिविधि बढ़ेगी और फिटनेस को जीवनशैली का हिस्सा बनाया जा सकेगा.
- पार्कों में खुले माहौल में खेल की सुविधा लोगों को जिम या इनडोर एक्टिविटी के विकल्प के रूप में एक सुरक्षित व किफायती विकल्प देगी.
- मूवेबल डिजाइन होने से डीडीए भीड़ के आधार पर पोल्स की पोजिशन बदल सकेगा. इससे जगह का बेहतर उपयोग होगा व पार्कों में खेल और आराम दोनों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहेगा.
- जब अधिक लोग खेलने लगेंगे तो आपसी संवाद, सहयोग व सामुदायिक भावना भी मजबूत होगी.
एलजी विनय सक्सेना का कहना है कि यह पहल द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे सफल मॉडलों को आगे बढ़ाते हुए पूरी दिल्ली में स्वस्थ व सक्रिय जीवनशैली को प्रोत्साहित करने का प्रयास है. आने वाले दिनों में अन्य पार्कों में भी ऐसी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा.
