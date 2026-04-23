कॉर्बेट में सफारी होगी और सुरक्षित, जिप्सियों में रखी जाएंगी बेसिक मेडिकल किट, इमरजेंसी में आएगी काम
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान जिप्सियों में बुनियादी मेडिकल किट साथ रखी जाएंगी. इमरजेंसी में पर्यटकों के काम आएगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 23, 2026 at 3:29 PM IST
रानगर: उत्तराखंड के मशहूर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब सफारी का रोमांच और मजा पहले से ज्यादा सुरक्षित होने जा रहा है. इसके लिए एक बड़ी पहल शुरू की गई है, जिसमें पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर जिप्सी में मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी. जो आपात स्थिति में काम आएगी.
जिप्सियों में रखे जाएंगे बेसिक मेडिकल किट: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अलग-अलग पर्यटन जोनों में पर्यटकों को भ्रमण कराने वाली करीब 300 रजिस्टर्ड जिप्सियों में अब बेसिक मेडिकल किट (Basic Medical Kit) रखी जाएंगी. दून स्कूल ओल्ड बॉयज सोसाइटी (DSOBS) और केवीआर अस्पताल (KVR Hospital) के सहयोग से यह पहल शुरू की जा रही है.
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक राहुल मिश्रा के मुताबिक, जंगल सफारी के दौरान कई बार पर्यटकों को मोशन सिकनेस, सिरदर्द या हल्की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं. ऐसे में मौके पर ही प्राथमिक उपचार मिलना बेहद जरूरी होता है. इसी जरूरत को देखते हुए हर पर्यटक जिप्सी में एक बेसिक मेडिकल किट रखी जाएगी.
मेडिकल किट में क्या-क्या होंगे? राहुल मिश्रा के मुताबिक, इस किट में मोशन सिकनेस की दवा, सिर दर्द-पेट दर्द की दवाइयां, पेन किलर, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, स्पिरिट, बैंडेज समेत चोट या खरोंच के लिए जरूरी सामग्री शामिल होंगी. खास बात ये है कि इसमें एक बेसिक हार्ट-रिलेटेड किट भी रखी जाएगी, जिससे आपात स्थिति में तत्काल मदद मिल सके.
क्या बोले डॉक्टर? इस सुविधा को देने वाले डॉक्टर कुशाल अग्रवाल का कहना है कि सभी जिप्सी चालकों को यह किट उपलब्ध जाएगी. साथ ही उन्हें इसके इस्तेमाल की जानकारी भी दी जाएगी. ताकि, जरूरत पड़ने पर वे बिना देर किए सैलानियों की मदद कर सकें. यह पहल कॉर्बेट में न सिर्फ पर्यटकों को सुरक्षा का भरोसा देगी, बल्कि उनके सफारी अनुभव को और सुरक्षित बनाएगी.
बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ढिकाला, बिजरानी, झिरना, गर्जिया, सर्पदुली, गैरल, सुल्तान, सोनानदी, दुर्गा देवी, पाखरो, मुंडिया पानी, तराई पश्चिमी के फाटो जोन अलावा रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी, पवलगढ़ और कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन शामिल हैं, जहां डे सफारी के साथ नाइट स्टे की सुविधा दी जाती है.
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