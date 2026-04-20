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विकास की दौड़ में पिछड़ा गिरिडीह का सिजुआ गांव! बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के इंतजार में ग्रामीण

गिरिडीह का सिजुआ गांव विकास की रफ्तार में कहीं खो गया है. यहां लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है.

NOT BASIC FACILITIES SIJUA VILLAGE
विकास की दौड़ में पीछे रह गया सिजुआ गांव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 20, 2026 at 7:19 PM IST

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गिरिडीह: वैसे तो गांव में विकास की किरण पहुंचाने का दावा सरकारें शुरू से करती आई है. गांव तक विकास पहुंच भी रहा है, जो इलाके उग्रवाद प्रभावित कभी थे वहां भी विकास के कई काम हुए हैं लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं, जहां मूलभूत सुविधा का अभाव बरकरार है. ऐसा ही एक देवरी प्रखंड अंतर्गत तिलकडीह पंचायत का सिजुआ गांव है. इस गांव में सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल, सिंचाई, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है. साथ ही यहां पेयजल की भी सुविधा नहीं है.

क्या कहते हैं ग्रामीण?

स्थानीय लोगों को सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है. यहां के ग्रामीण फुलमुनि हेंब्रम, बसंती सोरेन, छोटकी बेसरा, ढेना मुर्मु, भारती मुर्मु, राकेश सोरेन, रविरंजन मरांडी आदि ने बताया कि गांव की सबसे बड़ी समस्या सड़क का ना होना है.

विकास की दौड़ में पिछड़ा सिजुआ गांव! (Etv bhEtv bharatarat)

गांव में नहीं है पक्की सड़क

सड़क की सुविधा नहीं होने से गांव का विकास नहीं हो पा रहा है. सड़क के अभाव में गांव तक चारपहिया वाहन नहीं पहुंच पा रहा है. आवागमन के लिए बना पगडंडीनुमा सड़क में सिर्फ दोपहिया वाहन का परिचालन हो रहा है. उबड़ खाबड़ एवं सुनसान रास्ते पर बाइक से आवागमन करना आसान काम नहीं है.

किसी के बीमार होने पर गांव में नहीं पहुंच पाती एंबुलेंस

ग्रामीणों का कहना है कि गांव के लिए सड़क नहीं होने से चारपहिया वाहन गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित सालबहियार पर रोक जाते हैं. किसी व्यक्ति के गंभीर रूप से बीमार हो जाने की स्थिति में गांव से सालबहियार तक मरीज को चारपाई पर लादकर ले जाना पड़ता है. समस्याओं को देखते हुए ग्रामीणों ने गांव के लिए पक्की सड़क बनवाने, शिक्षा के लिए स्कूल, आंगनबाड़ी, पेयजल की समस्या को दूर करने तथा पीडीएस दुकान से नियमित रूप से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने की मांग की है.

3 KM दूर है स्कूल

ग्रामीण बताते हैं कि गांव में स्कूल नहीं होने की वजह से बच्चों को लगभग 3 किमी दूर पढ़ाई के लिए सालबहियार एवं गरही जाना पड़ता है. दूरी की वजह से कई बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते हैं. यहां आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधा भी नहीं है. गांव में सहिया की भी नियुक्ति नहीं की गई है. ऐसे में गर्भवती, धातृ महिला एवं नवजात को टीकाकरण के लिए चंदली जाना पड़ता है. वहीं गांव के अधिकांश परिवार को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है.

गर्मी में नदी ही सहारा

इस गांव में जल जीवन मिशन की वही कहानी है, जो ज्यादातर जगहों पर है. यहां जल जीवन मिशन के तहत एक जलमीनार बनी हुई है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध नहीं है. गर्मी का प्रभाव बढ़ने पर जलस्तर नीचे चला जाता है, जिससे जलमीनार से पानी निकलना बंद हो जाता है. इसके बाद लोगो को पीने के पानी के लिए नदी का रूख करना पड़ता है.

राशन के लिए तय करनी पड़ती है लम्बी दूरी

इस गांव में पीडीएस दुकान भी नहीं है. ऐसे में लाभुकों को राशन उठाव के लिए गांव से 7 किलोमीटर दूर भातुरायडीह जाना पड़ता है. ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें नियमित रूप से खाद्यान्न भी नहीं मिल पाता है. कार्डधारकों का आरोप है कि पीडीएस दुकानदार ई पॉश मशीन एवं वेइंग मशीन लेकर गांव आता है और खाद्यान्न वितरण का अंगूठा लगवा लिया जाता है जबकि राशन के लिए पीडीएस दुकान बुलाया जाता है.

इस तरह की समस्या की जानकारी मुझे नहीं है. वैसे मैं गांव का दौरा करूंगा और ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्या की जानकारी लेकर जो भी समस्या है, उसे दूर किया जाएगा: कुमार बंधु कच्छप, बीडीओ, देवरी

ग्रामीणों को यदि अनाज उठाव में लम्बी दूरी तय करनी पड़ रही है, तो उन्हें नजदीक के डीलर के पास कार्ड ट्रांसफर करने का आवेदन देना चाहिए. आवेदन ऑनलाइन भी लोग दे सकते हैं. ग्रामीणों को हर सम्भव सहयोग किया जाएगा: गुलाम समदानी, डीएसओ

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