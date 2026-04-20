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विकास की दौड़ में पिछड़ा गिरिडीह का सिजुआ गांव! बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के इंतजार में ग्रामीण

विकास की दौड़ में पीछे रह गया सिजुआ गांव ( Etv Bharat )