लखनऊ में 69 हजार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन; बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरा

लखनऊ: 69000 शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने लखनऊ में मंत्री आवास घेरा. शनिवार सुबह कई अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंचे और जमकर नारेबाजी की. हाथों में पोस्टर बैनर लिए अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से मामले की पैरवी करने की मांग की. बाद में पुलिस ने सभी को वहां से हटाया और इको गार्डन ले जाया गया. प्रदर्शन को देखते हुए मंत्री संदीप सिंह के आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात की गई थी. अभ्यर्थियों का आरोप सुप्रीम कोर्ट में सरकार की लचर पैरवी की वजह से नियुक्ति नहीं मिल पा रही है. वह लोग पिछले 5 वर्षों से रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं. अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने की मांग पर अड़े हुए थे. इसके बाद पुलिस ने सभी को बस से धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया. बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरा. (Video Credit: ETV Bharat) सरकार पर लगाया आरोप: प्रदर्शन कर रहे धनंजय गुप्ता, रवि पटेल, अमित मौर्य ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने जान बूझकर लटका दिया. अब यह केस सुप्रीम कोर्ट में है. सरकार हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले को लागू करके न्याय कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 2018 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी. जब इसका परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया. उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया.