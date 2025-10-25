ETV Bharat / state

लखनऊ में 69 हजार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन; बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरा

प्रदर्शन कर रहे धनंजय गुप्ता, रवि पटेल, अमित मौर्य ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने जान बूझकर लटका दिया.

लखनऊ में 69 हजार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन.
लखनऊ में 69 हजार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 2:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: 69000 शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने लखनऊ में मंत्री आवास घेरा. शनिवार सुबह कई अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंचे और जमकर नारेबाजी की. हाथों में पोस्टर बैनर लिए अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से मामले की पैरवी करने की मांग की. बाद में पुलिस ने सभी को वहां से हटाया और इको गार्डन ले जाया गया.

प्रदर्शन को देखते हुए मंत्री संदीप सिंह के आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात की गई थी. अभ्यर्थियों का आरोप सुप्रीम कोर्ट में सरकार की लचर पैरवी की वजह से नियुक्ति नहीं मिल पा रही है. वह लोग पिछले 5 वर्षों से रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं. अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने की मांग पर अड़े हुए थे. इसके बाद पुलिस ने सभी को बस से धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया.

बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरा. (Video Credit: ETV Bharat)

सरकार पर लगाया आरोप: प्रदर्शन कर रहे धनंजय गुप्ता, रवि पटेल, अमित मौर्य ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने जान बूझकर लटका दिया. अब यह केस सुप्रीम कोर्ट में है. सरकार हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले को लागू करके न्याय कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 2018 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी. जब इसका परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया. उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया.

लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया. नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया. लेकिन सरकार इस प्रकरण में हीला हवाली करती रही.

सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की मांग: आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. हम सभी सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भेजे और हमारे पक्ष में सुनवाई कराकर हमें न्याय दिलाए. पिछली 22 से तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी. हम सभी बहुत परेशान है, जबकि हम हाईकोर्ट से जीते हुए हैं.

अभ्यर्थियों को लखनऊ पहुंचने से रोका: शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी उमाकांत मौर्य ने बताया की अंबेडकर नगर से आ रहे अभ्यर्थियों को रात में पुलिस ने उनके घर और रास्तों में ही रोक लिया. इसलिए लखनऊ में अभ्यर्थियों की संख्या कम रही.

पुलिस कई अभ्यर्थियों को फोन कर उनकी जानकारी जुटाती रही. डर और भय के कारण भी कुछ अभ्यर्थी लखनऊ नहीं पहुंच पाए. अभ्यर्थियों का आरोप है, कि पुलिस के माध्यम से उनके आंदोलन को सरकार कुचलने का प्रयास कर रही है.

यह भी पढ़ें: यूपीएसएसएससी भर्ती परीक्षा; 22 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच होगा कनिष्ठ लिपिक के लिए टाइपिंग टेस्ट

TAGGED:

69000 TEACHERS BHARTI UP
69000 TEACHER RECRUITMENT ISSUE
BASIK SHIKSHA MANTRI AVAS LUCKNOW
UTTAR PRADESH TEACHERS RECRUITMENT
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.