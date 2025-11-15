ETV Bharat / state

सरकारी नौकरी आई: 8 साल बाद बेसिक शिक्षा विभाग के 5000 शिक्षकों की भर्ती के लिए आज से करिए आवेदन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया का कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है. इन पदों पर 15 नवंबर से आवेदन शुरू हों गए जो पांच दिसंबर तक चलेंगे. इस सम्बंध में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने आदेश जारी कर दिए हैं. अभ्यर्थी चार सालों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे. इसी क्रम में (यूपीपीएससी) ने प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा-2021 की तारीख घोषित कर दी है. जबकि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया आठ साल बाद शुरू की गई है.



कब से कब तक होंगे आवेदन: नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक लिए जाएंगे. आवेदन पत्र का प्रारूप, संबंधित दिशा-निर्देश और अन्य विवरण तीन नवंबर से विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. शासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यालय स्तर पर आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी भर्ती में होती है. प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय के मुताबिक लंबे संघर्ष के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से अभ्यर्थियों में उत्साह है.





सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 309 पद: बेसिक निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस बढ़ती प्रक्रिया के तहत कुल 1894 पदों को भरा जाएगा. इनमें 1504 पद सहायक अध्यापक के और 390 पद प्रधानाध्यापक के हैं. लगभग 43 हजार अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे. यह भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को हुई थी और परिणाम 15 नवंबर 2021 को आया था, लेकिन त्रुटियों के कारण मामला कोर्ट में चला गया था. हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल 2022 को एक जांच समिति का गठन किया था, जिसने इस पूरे प्रकरण की जांच की थी. समिति की रिपोर्ट के आधार पर 571 शिकायतों में से 132 शिकायते समिति ने सही पाईं. इसके बाद संशोधित परिणाम छह सितंबर 2022 को जारी किया गया. संशोधित परिणाम में सहायक अध्यापक परीक्षा में 271071 अभ्यर्थियों में से 42066 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए.





