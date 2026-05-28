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मोहब्बत लुटाने वाले शायर से ये कैसी मोहब्बत? ऐसे तो बशीर साहब को विदा ना होना था

चंद पत्रकार, कुछ जानने वाले और शायर, बशीर बद्र का आखिरी सफर, बशीर मंजिल से शिफाली पांडे की खास रिपोर्ट.

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ऐसे तो बशीर साहब को विदा ना होना था (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 10:21 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 10:38 PM IST

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भोपाल : ''बशीर मंज़िल'' इस दुनिया से रुखसत होने तक बशीर साहब का भोपाल में पहला और आखिरी पता रहा. ये और बात कि इस पते के होते भोपाल में बीते पंद्रह बरस भी लापता ही रहे बशीर साहब. उस आखिरी वक्त में भी शहर सलाम करने नहीं आया कि जिसके बाद वो सिर्फ किस्सों में रह जाने वाले थे. बशीर साहब के बेटे तैय्यब बद्र हैरानी से बशीर मंजिल में अंदर बाहर होते रहे. चंद पत्रकार कुछ जानने वाले और चुनिंदा शायर भी इंतज़ार में रहे कि जब गज़ल की दुनिया का बेताज बादशाह आखिरी सफर पर निकलेगा तो उनके चाहने वालों का सैलाब आएगा.

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कतार में पड़ी खाली कुर्सियां (Etv Bharat)

''वफा कम है तेरे शहर वालों में''

बशीर साहब के बेटे तैय्यब कभी अब्बा को जी भर कर देखते हैं, कभी बाहर आकर उस गली को जो अमूमन बड़ी-बड़ी गाडियों से घिर जाती तो पता करना मुश्किल नहीं होता था कि मुहाने पर बशीर साहब का घर है. तैय्यब ने सवाल किसी से नहीं किया लेकिन शिकवा आंखों में तो उतर आता ही है. ये कैसी दुनिया खड़ी हो रही है सामने? मोहब्बत लुटाने वाले शायर से ये कैसी मोहब्बत है? सोशल मीडिया हर दूसरी पोस्ट में बशीर बद्र और हकीकत में आखिरी विदा में ऊंगलियों पर खत्म होते लोग. बशीर साहब का अपना शेर उनके इंतकाल के बाद मौजूं हो गया, ''सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में इक ज़रा वफा कम है तेरे शहर वालों में.''

बशीर बद्र का आखिरी सफर (Etv Bharat)

कतार में पड़ी खाली कुर्सियां, और लंबा होता इंतजार

बशीर मंज़िल के बाहर की गली में बशीर साहब के इंतेकाल की खबर आते ही शामियाना लगा गया दिया गया. कतार में कुर्सियां लगा दी गईं. जिनके एक शेर पर पूरा मुशायरा लुट जाता हो, जिनकी मोहब्बत में लोग सात समन्दर पार से खिंचे चले आते हों मिलने, क्या वजह हुई कि उस शख्स को आखिरी विदा देने लोग सांझ ढलते भी नहीं पहुंच पाए? मशहूर शायर मंज़र भोपाली कहते हैं, '' ये दुनिया का दस्तूर है इसे मंज़ूर कर लेना चाहिए. फिर उन लोगों को तो ज़रुर ही जिन्होंने उरूज़ देखा हो.''

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आखिरी सफर से पहले खाली रही बशीर मंजिल की गलियां (Etv Bharat)

उस शायर को भुला देना क्या इतना आसान है?

मशहूर शायर मंज़र भोपाली ने आगे कहा, '' बशीर साहब क्यों डिमेशिया में चले गए. जब उतार आता है जिंदगी का तो कोई ये बर्दाश्त नहीं कर पाता. शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा. अपने जज्बात की बयानी के लिए हम जिनके शेरों के मोहताज हैं, उस शायर को भुला देना क्या इतना आसान है? नहीं बशीर साहब को भुलाया भी नहीं जा सकता. आज के बाद आगे चार सौ साल तक के शायर हैं वो. बशीर मंज़िल के आगे पसरे सन्नाटे से इसे मत आंकिए.''

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चंद पत्रकार, कुछ जानने वाले और शायर, बशीर बद्र का आखिरी सफर (Etv Bharat)

एक थैला सूटकेस लिए आए, और वापिसी भी चंद कंधों पर

बशीर साहब ने जब मेरठ से निकल कर भोपाल बस जाने का फैसला किया था, तब उनके हाथ में एक सूटकेस, एक थैला था केवल. लेकिन अपनी शायरी से उन्होंने अपनी दुनिया खड़ी कर ली थी. जो बेशक उनके याददाश्त रहते हुजूम की तरह उनके साथ रही. मौके-मौके पर सितारा हैसियत से बुलाए जाते रहे बशीर साहब जब तक उम्र और सेहत ने साथ दिया. इधर डिमेंशिया ने उनके ज़हन को बीमार किया और उनके चाहने वालों की याददाश्त से भी वे उतरने लगे. जब बशीर मंज़िल से उनका जनाज़ा निकला, तो कंधा बदलने वाले परिवार के सदस्यों के अलावा चुनिदां शायर और गिनती के लोग ही थे. अंजूम बाराबांकी को उन्होंने पिता की तरह मोहब्बत दी थी. वे कहते हैं, ''इस शहर की खुशकिस्मती है कि जिस शायर की शायरी पर पीएचडी की गई हो, जिसके शेर उसके अपने कोर्स में पढ़ाए गए हों उसने बसने के लिए भोपाल को चुना था.''

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दीवार पर लिखी बशीर बद्र की मशहूर नज्म (Etv Bharat)

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बशीर साहब के ही अल्फाज़ कैसे उनकी आखिरी विदा पर मौजू हो गए थे. उन्होंने कहा था सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में इक ज़रा वफा कम है तेरे शहर वालों मे. पदम श्री साहित्य अकादमी संगीत नाटक अकादमी सारे ईनाम ईकराम ओहदे,और इतनी मकबूल शख्सियत. आज भी कितने सियासतदां अपने भाषण में असर लाने उनके शेर का सहारा लेते हैं. ये और बात कि बशीर साहब से वो भी सिर्फ शेरों वाबस्ता रहे.

Last Updated : May 28, 2026 at 10:38 PM IST

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