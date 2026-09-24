भूमिहीनों के लिए 'बसेरा अभियान 2.0' में 3 डिसमिल जमीन के लिए आवेदन शुरू, लग रही लंबी कतार
मसौढ़ी में बसेरा अभियान 2.0 के तहत 3 डिसमिल जमीन के लिए भूमिहीन परिवारों की भीड़ उमड़ी, अबतक 1000 आवेदन जमा. रिपोर्ट- शशि कुमार
Published : September 24, 2026 at 11:19 AM IST
पटना : धूप में तपते चेहरे, हाथों में आवेदन के कागज और आंखों में अपने आशियाने का सपना, मसौढ़ी अंचल में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है. बसेरा अभियान 2.0 के तहत भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है. आवेदन जमा करने के लिए अंचल कार्यालय और विशेष शिविरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.
जमीन के लिए सुबह से लग रही लंबी कतार
मसौढ़ी प्रखंड की विभिन्न पंचायतों से भूमिहीन परिवार आवेदन जमा करने के लिए शिविरों में पहुंच रहे हैं. बुधवार को भी बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में जरूरी कागजात लेकर अपनी बारी का इंतजार करती दिखाई दीं. कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक आवेदन नहीं, बल्कि लंबे समय से देखे जा रहे पक्के घर के सपने की पहली सीढ़ी है.
अंचल प्रशासन की ओर से निर्धारित प्रारूप में आवेदन लिए जा रहे हैं. आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भी जमा कराए जा रहे हैं. प्रशासन की टीम आवेदन प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने में जुटी है.
''बसेरा अभियान 2.0 के तहत भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने के लिए अभी आवेदन लिया जा रहा है, उसके बाद पात्र लाभ को की स्थलीय निरीक्षण होगी जांच के दौरान जो पात्र होंगे उन्हें जमीन दिया जाएगा. फिलहाल 10 नवंबर तक आवेदन लिया जा रहा है.''- ऋषिकेश कुमार, अंचल अधिकारी, मसौढ़ी
अब तक 1000 से ज्यादा आवेदन
मसौढ़ी के अंचल अधिकारी ऋषिकेश कुमार के मुताबिक, अभियान के तहत आवेदन लेने की प्रक्रिया 10 नवंबर तक चलेगी. अब तक 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. सभी आवेदनों की जांच और भौतिक सत्यापन कराया जाएगा.
उन्होंने बताया कि सत्यापन के दौरान जो परिवार निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र पाए जाएंगे, उन्हें नियमानुसार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. इसके लिए अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी, अमीन और सुरक्षा कर्मियों को भी शिविरों में तैनात किया गया है.
पॉलिथीन के नीचे जिंदगी, अब जमीन की आस
मसौढ़ी के कई भूमिहीन परिवार लंबे समय से नहर, आहर और पइन के किनारे अस्थायी ठिकाने बनाकर रहने को मजबूर हैं. ऐसे परिवारों के लिए तीन डिसमिल जमीन मिलने की उम्मीद बड़ी राहत लेकर आई है. हालांकि, अभी प्रक्रिया आवेदन और सत्यापन के स्तर पर है. जमीन का वास्तविक आवंटन पात्रता जांच पूरी होने के बाद किया जाएगा.
''पिछले कई साल ऐसा ही आहार पाइप के किनारे पॉलिथीन तंग कर रहे हैं. जमीन मिलने के लिए आवेदन लिया जा रहा है उसी में आए हैं.''- मुन्नी देवी
घोरहुआं, मसौढ़ी
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