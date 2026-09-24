ETV Bharat / state

भूमिहीनों के लिए 'बसेरा अभियान 2.0' में 3 डिसमिल जमीन के लिए आवेदन शुरू, लग रही लंबी कतार

'बसेरा अभियान 2.0' में आवेदन के लिए सुबह से लंबी कतार ( ETV Bharat )

पटना : धूप में तपते चेहरे, हाथों में आवेदन के कागज और आंखों में अपने आशियाने का सपना, मसौढ़ी अंचल में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है. बसेरा अभियान 2.0 के तहत भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है. आवेदन जमा करने के लिए अंचल कार्यालय और विशेष शिविरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. जमीन के लिए सुबह से लग रही लंबी कतार मसौढ़ी प्रखंड की विभिन्न पंचायतों से भूमिहीन परिवार आवेदन जमा करने के लिए शिविरों में पहुंच रहे हैं. बुधवार को भी बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में जरूरी कागजात लेकर अपनी बारी का इंतजार करती दिखाई दीं. कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक आवेदन नहीं, बल्कि लंबे समय से देखे जा रहे पक्के घर के सपने की पहली सीढ़ी है. 'बसेरा अभियान 2.0' में आवेदन के लिए सुबह से लंबी कतार (ETV Bharat) अंचल प्रशासन की ओर से निर्धारित प्रारूप में आवेदन लिए जा रहे हैं. आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भी जमा कराए जा रहे हैं. प्रशासन की टीम आवेदन प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने में जुटी है. ''बसेरा अभियान 2.0 के तहत भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने के लिए अभी आवेदन लिया जा रहा है, उसके बाद पात्र लाभ को की स्थलीय निरीक्षण होगी जांच के दौरान जो पात्र होंगे उन्हें जमीन दिया जाएगा. फिलहाल 10 नवंबर तक आवेदन लिया जा रहा है.''- ऋषिकेश कुमार, अंचल अधिकारी, मसौढ़ी